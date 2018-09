Kwelduivel van Trump wordt nieuw gezicht van Nike-reclamecampagne

American Football-speler Colin Kaepernick is het nieuwste gezicht van de bekende Just Do It-reclamecampagne van het Amerikaanse sportmerk Nike. Kaepernick, gewezen quarterback van de San Francisco 49’ers, was in 2016 de eerste speler in de NFL die uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen knielde tijdens het volkslied.

Kaepernick plaatste een foto van de nieuwe reclamecampagne op zijn sociale media. De foto toont hem in close-up, met het opschrift “Geloof in iets. Ook al betekent dat alles op te offeren”.

Naast de gewezen NFL-speler zijn ook NFL-speler Odell Beckham Jr., tennisster Serena Williams en NBA-ster LeBron James gezichten van Nike. Kaepernick wordt al sinds 2011 gesponsord door het merk.

“We geloven dat Colin een van de meest inspirerende sporters van zijn generatie is, die de kracht van sport gebruikt om de wereld vooruit te helpen”, zei Gino Fisanotti, vicepresident voor het merk voor Noord-Amerika, aan de sportzender ESPN.

Na de aankondiging dat Kaepernick deel uitmaakt van de reclamecampagne, werden de hashtags #BoycottNike en #JustBurnIt trending op Twitter. Sommigen plaatsten beelden online waarop ze hun Nike-schoenen en andere uitrusting verbranden, als protest tegen de quarterback in de reclamecampagne, die intussen 30 jaar bestaat.

Kaepernick was in augustus 2016 de eerste speler in de NFL die tijdens het volkslied neerknielde. Zijn daad kreeg bijval en steeds meer spelers volgden zijn voorbeeld. De Amerikaanse president Donald Trump was erg verontwaardigd en uitte herhaaldelijk kritiek op de NFL en de protesterende spelers.

De quarterback heeft de NFL aangeklaagd voor samenzwering. De 32 teams spannen volgens hem samen om hem geen contract aan te bieden.