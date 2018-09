Populariteit van Franse president Emmanuel Macron in vrije val

De populariteit van de Franse president Emmanuel Macron staat op het laagste punt sinds zijn verkiezing in mei 2017. In augustus stond amper 31 procent van de Fransen nog achter zijn beleid, tien procentpunt minder dan in juli, blijk uit de maandelijkse peiling van het bureau Ifop.

Met dat resultaat doet Macron het zelfs slechter dan zijn voorganger François Hollande - die te boek staat als een weinig populaire president - in hetzelfde stadium van diens ambtstermijn. Vooral zijn economische beleid kan voor heel wat Fransen beter. Amper 32 procent vindt dat hij de economie goed leidt, 68 procent denkt dus het tegendeel. Verder staat de president ook te ver van het gewone volk, vinden ze. Amper 22 procent vindt dat hij zich bezighoudt met de dagelijkse bezorgdheden van de gemiddelde Fransman.

De populariteit van Macron kreeg in juli al een knauw door de affaire-Benalla. Die draaide rond videobeelden van één van zijn persoonlijke lijfwachten, Alexandre Benalla, waarop te zien is hoe hij in politie-uniform een betoger in elkaar slaat. In augustus zou het vertrek van de populaire minister van Milieu Nicolas Hulot wel eens mee kunnen spelen in de dalende populariteit van de president.

Ook premier Edouard Philippe verliest trouwens wat van zijn pluimen. Hij scoorde in juli nog goed bij 38 procent van de Fransen, een maand later was dat nog 35 procent.