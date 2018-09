Red Flames spelen vanavond “match van de waarheid”

Het Belgische nationale vrouwenvoetbalelftal werkt dinsdag (17u) op het veld van tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven tegen het sterke Italië zijn laatste interland in de kwalificaties voor het WK van komend jaar in Frankrijk af.

Dankzij een 0-1 zege van vrijdagavond in Roemenië hielden de Flames van bondscoach Ives Serneels de hoop op kwalificatie op het WK levend. Groepswinnaar kunnen de Red Flames niet meer worden, wel zijn ze al langer zeker van de tweede plaats, achter Italië, dat nog geen punt liet liggen. Alleen de zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. De beste vier tweedes strijden in play-offs (halve finales en finale) om het achtste en laatste Europese ticket.

Toch wordt het moeilijk voor de Red Flames om zich alsnog te plaatsen voor het WK. In het klassement van de beste tweedes is België pas zesde met 10 punten. Om alsnog een ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk te bemachtigen, moeten de Red Flames bijna verplicht hun laatste wedstrijd winnen van groepsleider Italië, dat nog geen punten liet liggen. België heeft zijn lot echter zelf niet meer in handen en dreigt dus de kwalificatie voor het WK te missen.