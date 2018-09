Vrouw sterft voor ogen van dochter in zelfde Thomas Cook-resort waar eerder al Brits koppel stierf

Een week nadat een Brits koppel op mysterieuze wijze om het leven kwam in een Thomas Cook-resort in Hurghada, is er op dezelfde plaats opnieuw een dode gevallen. Een Britse moeder is er gestorven na een ongeluk op het water.

Het tragisch ongeval vond plaats op 28 augustus, tijdens de terugtocht van een groepsuitstap om dolfijnen te spotten. Enkele deelnemers namen plaats op een opblaasbare banaan, die vooruit werd getrokken door een speedboot. Maar de banaan kantelde, en de deelnemers vlogen aan hoge snelheid in het water. Hoewel iedereen snel boven water kwam, bleef de vrouw lange tijd onder. Volgens getuigen lag ze zeker meer dan een minuut onder water.

Een andere getuige op de motorboot zag het ongeval zijn ogen gebeuren en hoe de vrouw door andere deelnemers aan boord van de speedboot werd gehaald. “Ik hoorde intussen haar dochter huilen, omdat ze wist dat er iets ernstigs aan de hand was met haar moeder”, aldus de getuige aan de Britse krant The Sun. Hoewel er nog een dokter aan boord werd gehaald, kon het leven van de vrouw niet meer gered worden.

Niet het eerste dodelijke slachtoffer

De vrouw was met haar gezin op vakantie in Hurghada via reisorganisaite Thomas Cook. Zij bevestigen het ongeval aan The Sun. “We bieden de familie dan ook onze deelneming aan. Ons bijstandsteam doet al het nodige om de familie te steunen. We onderzoeken wat er precies is gebeurd.”

Het ongeval kwam er exact een week nadat een Brits koppel op mysterieuze wijze om het leven kwam in hetzelfde Thomas Cook-resort. Een extreme voedselvergiftiging is één van de pistes. Reisorganisator Thomas Cook haalde intussen al driehonderd vakantiegangers uit het hotel weg.