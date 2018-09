Ruziënde vrouw in levensgevaar na sprong uit rijdende auto

Torhout - Een 23-jarige vrouw uit Gits verkeert in levensgevaar na een vreemd ongeval in Torhout. Het slachtoffer stapte in de nacht van zaterdag op zondag in Torhout uit een rijdende auto. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Vier mensen, onder wie drie uit hetzelfde gezin, keerden na een feestje met de wagen naar huis terug. In de auto ontstond blijkbaar een hoogoplopende discussie, wellicht onder invloed van alcohol. Tijdens dat conflict besloot de 23-jarige dochter van het gezin in de Noordlaan plots om uit de rijdende wagen te stappen. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jonge vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar.