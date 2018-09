Vrachtwagen rijdt in op stilstaande file: drie personen gewond

Roeselare - Op de E403 ter hoogte van de afrit in Rumbeke gebeurde dinsdagmorgen een zware botsing met vijf voertuigen. Een vrachtwagen merkte een wachtende rij wagens op de afrit niet op en reed eropin.

De klap was enorm. Maar liefst 4 wagens deelden in de brokken. Volgens de eerste informatie raakten drie personen gewond. 1 vrouw zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Zij was er het ergst aan toe. Door het ongeval ontstond een lange file richting Brugge. Slechts 1 rijstrook was nog vrij.

Omdat er op diezelfde E403 nog een ongeval gebeurde, ondervindt het verkeer richting Brugge veel hinder. Er staat een kilometerslange file. Het Verkeerscentrum raadt dan ook aan om onderstaande omleiding te volgen.