Piloot crasht in water nadat jetpack in brand schiet

Een luchtshow van twee jetpack-piloten in Engeland is anders afgelopen dan verwacht. Eén van de piloten crashte namelijk in het water nadat zijn jetpack in brand schoot. Gelukkig raakte hij niet gewond.

Twee jetpack-piloten wilden in het zuiden van Engeland een recordpoging doen. En het is hen ook gelukt: zo haalden ze een snelheidsrecord van 74 km/uur over een afstand van 1,4 kilometer, maar het einde hadden ze zich waarschijnlijk wel iets anders voorgesteld. Zo schoot er een van de jetpacks in brand en viel de piloot in het water. Gelukkig kon hij snel gered worden en raakte hij niet gewond.