Pereira: “Lukaku probeerde me te overtuigen om voor België te kiezen, maar dat kan ik echt niet”

Brazilië speelt zaterdag een oefeninterland in en tegen de Verenigde Staten. Voor de Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmacht wordt het hun eerste partij sinds de uitschakeling op het WK door de Rode Duivels. In de Braziliaanse selectie zit een halve Belg Andreas Pereira. Die legt in de Braziliaanse pers uit waarom hij voor Brazilië en niet voor België koos, ondanks het intensieve lobbywerk van Romelu Lukaku.

De 22-jarige Pereira werd in Duffel geboren en speelde in zijn jeugd geregeld voor de Belgische jeugdelftallen. In 2014 liet hij echter weten liever te spelen voor Brazilië, het land van zijn vader Marcos Pereira, ex-profvoetballer bij onder meer STVV, KV Mechelen en Antwerp. Dit weekend is het eindelijk echt zo ver. Allicht maakt Pereira tegen de VS zijn eerste minuten voor de Seleçao.

En dat ondanks verwoede pogingen van Romelu Lukaku om zijn ploegmakker bij Manchester United te overtuigen om voor België kiezen. “Lukaku probeerde om me te overhalen. Hij sprak geregeld met mij en zei me telkens dat ik voor België moest spelen. Ik legde hem uit dat dat moeilijk voor me was. Het is niet hetzelfde. Voor België spelen is anders. Spelen voor de Seleçao… dat is Brazilië. Het voelt als thuis.”

“Toen zei Lukaku me: ‘Als het zo zit, moet je jouw hart volgen.’ En hij respecteerde mijn beslissing”, vertelde Pereira. De 22-jarige Belgische Braziliaan gaf toe dat het pijnlijk was om Brazilië te zien verliezen van de Rode Duivels. “Ik was in België tijdens het WK en het was moeilijk om die nederlaag te slikken. Iedereen lachte mij natuurlijk uit. Wow… ik was héél kwaad. Ik keek samen met een vriend naar de match. Maar dat ging niet, ik ben de kamer uitgestapt. Ik was verschrikkelijk boos. En natuurlijk kwamen dan de plaagstoten. Alle vrienden van mijn vader zeiden: ‘Kijk nu naar Brazilië, je kan toch beter voor België spelen.’ Ik zei: ‘Dat kan ik echt niet.’”