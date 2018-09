Moeder van Belgische topmanager gelooft niet dat hij wanhoopsdaad pleegde in Rusland: “Ik wil de waarheid”

De moeder van Bruno-Charles de Cooman, de Belgische topmanager die in Moskou om het leven is gekomen, gelooft niet dat zijn zoon uit het leven is gestapt. Volgens het Russische gerecht is er niets verdacht aan zijn overlijden, maar zij plaatst daar vraagtekens bij.

Wat is er gebeurd met Bruno-Charles de Cooman? De 61-jarige Belgische topman van het Russische staalbedrijf NLMK kwam vorige woensdag om het leven toen hij uit het raam van zijn appartement in het centrum van Moskou viel, wat door het Russische gerecht gecatalogeerd werd als een dood waar niets verdachts aan was. Maar nu het federaal parket in ons land een onderzoek opent, worden daar vraagtekens achter geplaatst.

Ook de moeder van de Cooman zegt bij RTL niet te geloven dat haar zoon uit het leven stapte. “Voor het Russische gerecht is de zaak gesloten. Maar zij hebben hun versie van de feiten, en dat is niet de juiste”, zegt Marie Madeleine Meunier bij RTL.

Haar twijfel onderbouwt ze met meerdere elementen die volgens haar vreemd zijn aan het gedrag van haar zoon: het feit dat hij tegen zijn gewoonten in al ’s middags was vertrokken op zijn werk en het gesprek dat hij net voor zijn dood had met zijn chauffeur.

“Waarom liet hij zijn chauffeur net die dag komen”, vraagt Marie Madeleine zich af. “Hij heeft hem beneden gezegd dat hij moest wachten, want dat het niet lang zou duren. De chauffeur is blijven staan en mijn zoon is verdwenen. Wat is er gebeurd? De chauffeur heeft mijn zoon door het raam geworpen zien worden.”

De moeder van het slachtoffer hoopt dat de Belgische Justitie de chauffeur vindt en ondervraagt, maar ook dat de laatste oproepen met de gsm van haar zoon onderzocht worden. “Het is voor de eer van mijn zoon dat ik het doe. Ik wil niet dat mensen zeggen dat hij zomaar een wanhoopsdaad gepleegd heeft. Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt en heeft schitterende dingen gedaan. En nu zeggen ze dat hij zelfdoding heeft gepleegd? Ik wil dat niet, ik wil de waarheid.”