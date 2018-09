Monica Lewinsky loopt boos weg tijdens interview nadat ze vraag krijgt over Bill Clinton

“Verwacht u nog persoonlijke excuses van voormalig president Bill Clinton?”. Eén vraag was genoeg voor Monica Lewinsky om een live interview stop te zetten. “Sorry, dit gaat me niet lukken”, antwoordde ze kort waarna ze boos weg stapte.

Het is ondertussen al 20 jaar geleden dat Bill Clinton, op dat moment president van de VS, toegaf dat hij een ongepaste lichamelijke relatie had met stagiaire Monica Lewinsky. Maar tot op de dag van vandaag wordt de ondertussen 45-jarige antipest-consulente daar nog altijd aan herinnerd.

Zoals gisteren (maandag nvdr.) tijdens een interview met Channel 2 News-anker Yonit Levi bijvoorbeeld. De journaliste vroeg Lewinsky of ze nog altijd persoonlijke verontschuldigingen verwachtte van Clinton, maar dat zinde Lewinsky niet. “Levi had mij tijdens de voorbereidingen van het interview al gevraagd of ze die vraag mocht stellen en ik had haar toen geantwoord dat dat uit den boze was. Toen ze mij de vraag dan toch stelde op het podium, werd het duidelijk dat er met mijn voeten werd gespeeld. Ik ben vertrokken omdat het belangrijker is dan ooit dat vrouwen voor zichzelf opkomen. Aan het publiek wil ik mijn excuses aanbieden dat het gesprek op die manier eindigde.”

Channel 2 News lieten weten dat ze de gevoeligheden van Lewinsky respecteerden, maar excuseerde zich niet.