Gewapende overvallers bedreigen uitbaatster winkel met pistool: wie herkent hen?

Brussel - Het Brusselse parket heeft beelden verspreid van een overval op een winkel in de Doornikstraat in Brussel op zaterdag 2 december 2017. Drie gewapende mannen gingen aan de haal met de inhoud van de kassa, alcohol en sigaretten.

De gewapende overval gebeurde op zaterdag 2 december 2017 rond 22.10 uur in de Doornikstraat in Brussel. “De drie personen gaan de winkel binnen en een van de daders bedreigt de bediende en houdt een wapen vlak tegen haar hoofd”, aldus het parket. “Meermaals eist hij de inhoud van de kassa maar omdat dit niet snel genoeg gebeurt slaat de dader de kassa stuk met het wapen. De overvallers stelen alcohol, sigaretten en de inhoud van de kassa en nemen dan de vlucht richting het Rouppeplein.”

Korte tijd voor de overval worden de drie daders gefilmd in het metrostation Anneessens. De gewapende dader is tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter groot. Hij is mager gebouwd en heeft een fijn gezicht. Hij droeg een zwarte broek en een donsjas met kap. De tweede dader is eveneens tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1,75 meter groot en draagt een fijne snor. Hij droeg een lichtgrijze trainingsbroek, een lichtgrijze sweater met kap en een zwarte donsjas. De derde dader is ook tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1,70 meter groot. Hij droeg een zwarte sportbroek en een lichtgrijze sweater met kap van het merk Jack & Jones met als opschrift ‘CORE DENIM’.

Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu.