Franse minister van Sport stapt op “om persoonlijke redenen”

De Franse minister van Sport Laura Flessel heeft haar ontslag aangekondigd. Dat melden de Franse media. Flessel nam die beslissing naar eigen zeggen “om persoonlijke redenen” en heeft de eerste minister maandagavond al ingelicht.

Laura Flessel is een voormalige Olympisch kampioene, wereldkampioene en Europese kampioene in het schermen. Op 17 mei 2017 werd ze minister van Sport in de regering onder premier Edouard Philippe. In een persbericht kondigt ze aan dat ze “andere wegen wil volgen” om haar “vroegere engagementen voor het menselijke, de solidariteit en de internationale samenwerking terug te vinden.”

Het vertrek van Flessel is de tweede aderlating voor premier Philippe en president Emmanuel Macron in een week tijd. Eerder stapte de populaire minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot al op. Hij gaf aan “ontgoocheld” te zijn omdat hij “alleen stond in de regering” met zijn milieustandpunten en niet kon realiseren wat hij vooraf had gehoopt.

De vervanger van Flessel zou dinsdagnamiddag worden aangeduid.