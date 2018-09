“Mourinho aanvaardt monsterboete en voorwaardelijke celstraf in fraudezaak”

Volgens de Spaanse pers heeft de José Mourinho een deal gesloten met het Spaanse gerecht in de fraudezaak die hem nu al enkele jaren achtervolgt. De Portugese coach van Manchester United zou akkoord zijn met een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en een gigantische boete van bijna 2 miljoen euro .

Mourinho zou in Spanje 3,3 miljoen euro aan beeldrechten hebben verduisterd via bedrijfjes in Nieuw-Zeeland, Ierland en de Britse Maagdeneilanden. De feiten dateren van 2011 en 2012, toen de Portugees aan het hoofd stond van Real Madrid. Hij zou nu 60% van dat bedrag (zo’n 1,98 miljoen euro) terugbetalen aan de Spaanse schatkist en een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar aanvaard hebben. Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo.

Het klokkenluidersplatform Football Leaks zette Mourinho eind 2016 op een lijst van namen uit de voetbalwereld die niet in orde waren met hun financiën. Volgens Football Leaks zou de huidige coach van Manchester United twaalf miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben.