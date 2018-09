Nederland slaat contactloze autosleutel in de ban, België volgt (nog) niet

In Nederland worden sommige automodellen binnenkort niet meer volledig verzekerd als ze gebruikmaken van de contactloze sleutel. Maar in ons land maken de auto- en verzekeringssector zich (nog) geen zorgen om het stijgende aantal autodiefstallen waarbij misbruik wordt gemaakt van dat systeem.

Het is de Nederlandse keuringsinstantie Kiwa SCM die de kat de bal aanbindt: volgens het bedrijf worden wagens met zogenaamde ‘keyless entry’, waarbij de auto de nabijheid van de sleutel opmerkt en de deuren automatisch ontgrendelt, zo vaak gestolen dat het systeem op termijn onhoudbaar is. Volgens experts zijn vrijwel alle auto’s die in 2017 of eerder van de band rolden eenvoudig te hacken.

‘Mouse jacking’ of ‘relay attack’

Gespecialiseerde dievenbendes beschikken namelijk over apparatuur waarmee ze de signalen die dergelijke autosleutels uitsturen, kunnen opvangen. “Op het internet zijn verschillende programma’s te vinden die op een slinkse manier wagens kunnen openen”, aldus een woordvoerder van DJSOC, een afdeling van de federale politie gespecialiseerd in de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, in De Morgen.

Eenmaal de sloten gehackt zijn, rijden dieven eenvoudig weg na een druk op de start/stop-knop Foto: Shutterstock

Bij het zogenaamde ‘mouse jacking’ gebruiken dieven het signaal van de sleutel om de boordcomputer van een wagen te hacken om het systeem te rebooten en ze zo de wagen kunnen openen. Bij de meer gangbare ‘relay attack’ wordt het signaal van de autosleutels gewoon versterkt, waarna de dieven eenvoudig kunnen instappen en wegrijden. Dat de sleutel na het wegrijden niet meer in de buurt van de auto is, maakt daarbij niet uit: om veiligheidsredenen stoppen rijdende wagens niet automatisch als het signaal wegvalt, bijvoorbeeld omdat de batterij van de sleutel op is.

Makkelijk voor dieven, maar ook makkelijk tegen te gaan

Een autodief met een minimum aan informatica-kennis en technische vaardigheid kan een dergelijk systeem in elkaar knutselen voor een paar honderd euro, maar de minder begaafde crimineel kan het voor 5.000 tot 15.000 euro ook gewoon kopen op het internet.

De goede raad om je autosleutel in aluminiumfolie te bewaren, of in een blikken doos of de microgolfoven te steken om het signaal zo te beperken, blijkt dan weer niet waterdicht. Een betere optie is om de sleutel verder van de voordeur te bewaren: enkele meters maken volgens experts al een groot verschil, want het signaal van de gemiddelde sleutel reikt maar twee tot vijf meter ver. Nog beter is het volledig uitschakelen van het ‘keyless entry’-systeem, maar dat is niet bij alle modellen een optie.

Steeds meer wagens zijn uitgerust met een contactloze sleutel Foto: Shutterstock

Autosector: “Verzekeraars zullen hier snel werk van maken”

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringssector, beschikt net als de federale politie niet over exacte cijfers van dergelijke diefstallen, en maakt dan ook nog geen strijdpunt van de aanwezigheid van een contactloze sleutel.

“De verzekeringssector stelt uiteraard bepaalde eisen aan de beveiliging van wagens”, aldus woordvoerder Yves Verbaeys. “We weten natuurlijk dat diefstallen op dergelijke wijze mogelijk zijn, dus tonen makelaars zich in de praktijk doorgaans inschikkelijk bij aangiftes waarbij er geen sprake is van sporten van braak of geweld. Maar van een verhoging van de premie voor wagens met zo’n systeem is er momenteel geen sprake.”

Ook bij Traxio, de federatie van de autosector, is de kwestie nog geen prioriteit. Het aantal modellen dat gebruikmaakt van de contactloze sleutel stijgt volgens de federatie weliswaar jaar na jaar, maar het systeem maakt nog geen deel uit van het homologatiebewijs. Dat attest beoordeelt zo’n 40 facetten van uw wagen, zoals de CO²-uitstoot, de aanwezigheid van een ABS-systeem en semi-automatisatie, maar dus niet de aanwezigheid van een ‘keyless entry’-systeem. Nieuwe modellen worden door de verzekeringsmaatschappijen ook beoordeeld op het beveiligingsniveau (de zogenaamde VV1- en VV2-attesten), maar ook daar is de contactloze sleutel nog geen aspect.

“Momenteel is het probleem dat u beschrijft nog geen issue in onze sector, tenzij de overheid daar een prioriteit van maakt”, aldus woordvoerder Philippe Decrock. “Maar ik kan mij inbeelden dat verzekeraars hier snel werk van zullen maken als blijkt dat dergelijke wagens makkelijk te kraken zijn.”