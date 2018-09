Eerste zelfrijdend voertuig rijdt rond in ons land: “Zodra je erin gezeten hebt, ben je niet meer bang”

Op het domein van de grotten van Han heeft dinsdag voor het eerst een zelfrijdend voertuig rondgereden. De komende weken is het de bedoeling dat de shuttle ingezet wordt om bezoekers van de parking naar de ingang van het domein te brengen. Het is een Belgische primeur, die de eerste stap moet zijn naar waar de ministers van dromen: een volledig autonoom verkeer zonder ongevallen en slachtoffers. U mag op uw beide oren slapen: bij de test vielen geen gewonden.

Foto: BELGA

Wandelaars, fietsers en automobilisten keken dinsdag raar op in Han-sur-Lesse. Naast hen op de openbare weg zagen ze plots een busje opduiken waarin niemand aan het stuur zat. De zelfrijdende shuttle reed van de parking van het domein van de grotten van Han naar de ingang, een traject van ongeveer 500 meter, en hield daarbij probleemloos rekening met de andere weggebruikers. “Ze wisten niet goed wat ze zagen”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. “Het ziet er wat futuristisch uit en er zat niemand achter het stuur.”

Het inzetten van een autonoom voertuig op de openbare weg is een primeur in ons land. Eerder werden net als in veel andere landen al tests uitgevoerd op een privéterrein, afgesloten van het verkeer, maar nu kan het busje - waarin plaats is voor vijftien inzittenden - zich dankzij enkele veranderingen in de wegcode vlot tussen andere weggebruikers bewegen dankzij ingebouwde sensoren die alles in de gaten houden. De test verliep probleemloos, waardoor het busje de komende weken en zelfs maanden heel de dag zal rijden in Han-sur-Lesse.

Veilig

Foto: BELGA

“België is een van de eerste landen waar dit soort testen toegelaten wordt”, zegt premier Charles Michel, die mobiliteit en digitalisering twee belangrijke thema’s noemt in het kader van strategische investeringen. “Automatische voertuigen vormen een oplossing voor een toekomst met een betere mobiliteit en een grotere verkeersveiligheid.”

Vias Institute, dat tot 2017 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid was, wil met het inzetten van de autonome bus polsen naar reacties van passagiers en weggebruikers en de technologie daarna verbeteren om op nog andere plaatsen inzetbaar te zijn. “Het traject gaat nu tot aan de loketten”, zegt Karin Genoe van Vias. “Een traject van 500 meter. Maar daarna zal hij ook kunnen rijden tot aan de ingang van de grotten van Han, over een traject van meer dan 1,5 kilometer.”

Eerste stap

Foto: Photo News

De shuttle lijkt ideaal om ook ingezet te worden op campussen, pretparken of op de parking van ziekenhuizen om zo vooral ouderen of minder mobiele mensen te helpen. De busjes zijn speciaal aangepast om ook rolstoelgebruikers te kunnen meenemen. “Er zit een ramp in, die eenvoudig uitgeklapt kan worden, waardoor ze er gewoon met hun rolstoel in kunnen rijden”, zegt Willems.

De test in Han-sur-Lesse is nog maar de eerste stap. “Als alles daar goed gaat, wordt het experiment later dit jaar ook uitgerold naar een tweede toeristisch gebied”, aldus Willems. Het is niet ondenkbaar dat de shuttles in de toekomst ook in stadskernen zullen opduiken. Dan komen mensen met hun auto, fiets op te voet naar de rand en rijdt de shuttle hen de stad binnen.

Obstakels

Foto: Photo News

Voor het zover is, moeten er nog wat hindernissen overwonnen worden. Zo werken de sensoren nog niet perfect bij felle regen, hevige mist en sneeuw, omdat het zicht dan gedeeltelijk belemmerd wordt. Voor een zelfrijdend voertuig is het ook essentieel dat het de rijstroken duidelijk van elkaar kan onderscheiden en ook de verkeersborden ziet staan.

Foto: Photo News

Zodra die obstakels weggewerkt zijn, denken alle betrokken partijen dat de toekomst zelfrijdend is. “Ik ben daarvan overtuigd”, zegt François Bellot, federaal minister van Mobiliteit. “De mobiliteit van morgen zal meer gedeeld, meer verbonden en meer intermodaal zijn. Zo kunnen we de verkeersveiligheid en de mobiliteit verbeteren en de negatieve effecten op het milieu verminderen. De autonome voertuigen passen perfect in deze logica. Dit is dus niet het einde van een proces, maar pas het begin.”

Vertrouwen

Net als bij andere technologische nieuwigheden, zoals de lift, zal vertrouwen centraal staan om autonome voertuigen meer en meer te zien opduiken in het straatbeeld. “Zodra je erin gezeten heb, ben je zeker niet meer bang”, aldus Willems.

Een autonoom verkeer is ook een verkeer zonder ongevallen en slachtoffers, hoopt zowat de hele wereld. “90 procent van de ongevallen in het verkeer gebeuren door menselijke fouten. Als die eruit gehaald worden, zal het vermoedelijk ook veiliger worden. Maar wanneer zelfrijdende auto’s in ons verkeer zullen opduiken? Dat kan ik niet zeggen, en niemand anders kan dat voorspellen. Ik ga vaak naar lezingen over dat onderwerp. We staan al ver, maar er moet nog veel veranderen voor het kan. Ik heb geen glazen bol, maar het is wel duidelijk dat we ernaar op weg zijn.”