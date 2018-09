Lonen Serie A gepubliceerd: Nainggolan en Praet grootverdieners, dit monsterbedrag verdient Ronaldo

De Gazetta dello Sport heeft zijn jaarlijkse rapport van de lonen in de Serie A gepubliceerd. Daaruit blijkt dat twee landgenoten de grootverdieners zijn bij hun club: Dennis Praet (Sampdoria Genua) en Radja Nainggolan(Internazionale). De speler met het veruit het hoogste loon van de Italiaanse eerste klasse is - hoe kan het ook anders? - Cristiano Ronaldo.

Net nu de kritiek in Italië stilaan toeneemt op toptransfer Cristiano Ronaldo, maakte de Gazetta dello Sport bekend dat de recordtransfer van Juventus meer dan drie keer meer verdiend dan de tweede best verdienende speler in de Serie A. De Portugese superster vangt elk jaar 31 miljoen euro bij de Italiaanse landskampioen. Gonzalo Higuain volgt met een riant loon van 9,5 miljoen euro per jaar bij AC Milan op ruime afstand van Ronaldo.

De top-tien van best betaalde voetballers in Italië bestaat voor meer dan de helft uit spelers van Juventus (Ronaldo, Dybala, Pjanic, Douglas Costa, Bonucci en Emre Can). Radja Nainggolan haalt sinds zijn overstap van AS Roma naar Inter Milan met 4,5 miljoen euro per jaar net een gedeelde top-tien plaats. Dries Mertens moet het met een half miljoen euro minder per jaar stellen. Opvallend: Dennis Praet is met 1,4 miljoen euro per jaar de grootverdiener bij Sampdoria Genua. Dat is meer dan Kevin Mirallas (1,1 miljoen euro) krijgt bij Fiorentina. Kersvers Rode Duivel Timothy Castagne moet het met 400 .000 euro stellen. Bij Lazio Roma verdient Silvio Proto (1 miljoen euro) meer dan Jordan Lukaku (800.000 euro). De minst verdienende Belg in de Serie A is jonkie Stephane Omeonga die bij Genoa 250.000 euro per jaar opstrijkt.

Dat de loonkloof in Italië bijzonder groot is, blijkt eens te meer uit het rapport van de Gazetta. Juventus spendeert dit seizoen 219 miljoen euro bruto aan het uitbetalen van spelerslonen. Eerste achtervolgers AC Milan (140 miljoen euro bruto), Inter Milaan (116 miljoen euro bruto), AS Roma (100 miljoen euro bruto) en Napoli (94 miljoen euro bruto) moeten het met de helft of minder doen. Achter die top-vijf gaapt helemaal de grote leegte.

Top-10 grootverdieners Serie A

€31m Cristiano Ronaldo, Juventus

€9.5m Gonzalo Higuain, AC Milan

€7m Paulo Dybala, Juventus

€6.5 Miralem Pjanic, Juventus

€6m Douglas Costa, Juventus

€6m Gianluigi Donnarumma, AC Milan

€5.5m Leonardo Bonucci, Juventus

€5m Emre Can, Juventus

€4.6m Lorenzo Insigne, Napoli

€4.5m Mauro Icardi, Inter Milaan

€4.5m Edin Dzeko, Roma

De Belgen

€4.5m Radja Nainggolan, Inter Milaan

€4m Dries Mertens, Napoli

€1.4m Dennis Praet, Sampdoria

€1.1m Kevin Mirallas, Fiorentina

€1m Silvio Proto, Lazio Roma

€0.8m Jordan Lukaku, Lazio Roma

€0.4m Timothy Castagne, Atalanta

€0.25m Stephane Omeonga, Genoa