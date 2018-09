Antwerpen - SP.A-voorzitter John Crombez is niet gediend met de “insinuaties” van Bart De Wever over de vermeende banden tussen de linkse oppositiepartijen en het Antwerpse drugsmilieu. De Antwerpse burgemeester moet volgens Crombez eerst in eigen boezem kijken, want zijn N-VA heeft volgens de SP.A-voorzitter “zelf een drugsprobleem”. En ook De Wever reageert op zijn beurt verontwaardigd op de uitspraken van Crombez.

De Wever waarschuwde gisteren dat de cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven stilaan zo groot wordt dat de hele samenleving ervan doordrongen dreigt te raken. “Ik durf te zeggen: in Antwerpen staan we op het punt dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is”, klonk het gisteren bij De Wever, die wel benadrukte dat zijn eigen partij immuun is voor een link met de drugswereld.

LEES OOK. Hoe Bart De Wever in één klap het halve stadhuis verdacht maakt (+)

Die beschuldigingen wekken de woede van SP.A-voorzitter John Crombez op, die reageert bij VTM Nieuws. “Het maakt mij kwaad dat er insinuaties komen. Corruptie bestrijd je met transparantie. Ook als er binnen de N-VA mensen met een drugsverleden of banden met wapenfabrikanten zijn, zeg ik: ‘practice what you preach’.”

LEES OOK. “Over de druggebruikers uit hogere kringen praat De Wever niet. Die sluiten te nauw aan bij N-VA” (+)

Met de woorden “Binnen de Antwerpse N-VA zitten zelf mensen met een drugsverleden” verwijst Crombez ook naar Antwerpse N-VA’ers, maar hij wil geen namen noemen. “Ik heb het over de politiek in het algemeen. Het is niet aan mij om namen te noemen. Als er echt een probleem zou zijn met bewijzen, zou het mijn plicht zijn om dat publiek te maken aan de pers, of om naar het parket te stappen. Maar het gaat over het hele gegeven. Als er een terecht punt van corruptie is, dan moet er transparantie zijn. Geen insinuaties, maar transparantie.”

COMMENTAAR. “De aanpak van de cocaïnemaffia verdient betere motieven dan louter electoraal eigenbelang” (+)

De Wever: “Beneden alle peil”

Op zijn beurt reageerde ook De Wever boos op de insinuaties van Crombez: “Ik ga niet afdalen tot het niveau van een roddeltante. Om dit op deze manier te doen, dat is werkelijk beneden alle peil. Er is trouwens een heel groot verschil tussen mensen die ooit een substantieprobleem hebben gehad, bijvoorbeeld met alcohol - zo ken ik er wel, en zo zijn er wellicht in alle partijen en in alle families in Vlaanderen - en de georganiseerde misdaad die achter het drugsmilieu zit. Ik zie het verband tussen beide helemaal niet.”

Expert sabelt drugsbeleid De Wever neer: “Situatie is verergerd. Tijd voor de vraag: schiet ik wel met de juiste wapens op mijn vijand?”