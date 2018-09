Valse onderzoeker KU Leuven ondervraagt vrouwen over hun seksleven

Leuven / Houthalen-Helchteren - Een 23-jarige man uit Houthalen heeft tientallen vrouwen en meisjes misleid door zich voor te doen als een studente aan de KU Leuven. Voor zijn masterproef moest hij zogezegd onderzoek doen naar het masturbatiegedrag van jonge vrouwen. Hij riskeert een gevangenisstraf van twee jaar.

Willem V. liet tussen december 2012 en mei 2015 verschillende vrouwen en minderjarige meisjes tussen 15 en 25 jaar enquêtes invullen. V. gebruikte daarvoor twee valse identiteiten, telkens ging het om een vrouwennaam. Op de enquêtes prijkte een vals logo van de KU Leuven, en professor seksuologie Paul Enzlin was zogezegd zijn promotor. Verschillende vrouwen trapten in de list en wijdden in details uit over hun persoonlijke seksuele gedrag. Twee minderjarige meisjes kreeg V. zelfs zover dat ze foto’s van hun vagina doorstuurden.

De advocate van V. vroeg bij de start van het proces om een behandeling achter gesloten deuren, omdat haar cliënt acht maanden geleden bij de dagvaarding al in de media werd opgevoerd en het daar moeilijk mee heeft, de rechtbank ging op dat verzoek in. Wel geweten is dat het parket een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar vordert tegen de man. Hij moet zich psychologisch laten behandelen voor zijn seksueel afwijkend gedrag. Daarnaast eist de openbare aanklager een geldboete en de ontzetting uit zijn rechten.