Dit jaar al zes incidenten met drones rond luchthaven van Zaventem

Zaventem - Brussels Airport heeft rond de luchthaven van Zaventem twintig borden geplaatst om mensen er op te wijzen dat er daar een droneverbod geldt. Dit jaar zijn al zes incidenten gemeld met drones. Een botsing met een vliegtuig kan catastrofale gevolgen hebben.

Belgocontrol heeft voor de zomer een app Droneguide.be gelanceerd waarop duidelijk is aangegeven welke zones in ons land verboden zijn voor drones. De omgeving van de luchthaven van Zaventem is er daar om begrijpelijke reden een van. Maar voor amateurpiloten is de luchthaven natuurlijk een gedroomd gebied om hun drone op te laten. En dus spotten piloten af en toe een drone die gevaarlijk dicht in de buurt komt.

“Mensen beseffen soms niet waar ze zijn”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport. “Een botsing met één van de vliegtuigen kan fatale gevolgen hebben.”

Daarom zijn nu 20 borden geplaatst rond de luchthaven om mensen er nog eens op te wijzen dat het verboden is om daar te vliegen.

Die waarschuwingen zijn nodig want in 2016 werden er elf incidenten geteld met drones, vorig jaar vier en dit jaar al zes. Eind vorig jaar was er volgens Belgocontrol een ernstig incident nabij de luchthaven van Luik waar een drone met een spanwijdte van 3 meter werd gespot.

Foto: ddl

“De veiligheid mag dan wel nooit echt in gevaar zijn geweest, toch is het gebruik van drones op en rond een luchthaven levensgevaarlijk. Kijk maar wat een birdstrike kan veroorzaken. Als vogels die in een motor vliegen voor een catastrofe kunnen zorgen, kan een drone dat zeker ”, zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van luchtverkeersleider Belgocontrol.

Wie het vliegverbod negeert en een niet-geregistreerde drone de lucht in laat, riskeert een boete tot 8.000 euro.