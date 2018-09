“Bieke was perfectionistisch, maar in haar gezin kon ze daar moeilijk mee om. Ze sliep nog maar één uur per nacht”

Jabbeke - Op een druk bijgewoonde persconferentie hebben zowel de advocaat van Bieke W. als die van haar partner Nicolas toelichting gegeven bij het gezinsdrama in Varsenare, dat vorige week plaatsvond. “Bieke kon het haar man niet aandoen dat hij alleen met de kinderen zou achterblijven.”

Het was een uitzonderlijk zicht: zowel de advocaat van Bieke W., de jonge moeder die vorige week haar drie kinderen doodde, als de advocaat van haar partner Nicolas, gaven een persconferentie over de dramatische feiten in Varsenare. Normaal zouden de families tekst en uitleg geven, maar door de talrijk opgekomen pers hebben de families besloten om zich te laten vertegenwoordigen door hun advocaten. Ze kwamen namelijk liever niet herkenbaar in beeld.

“We staan hier voor een unieke situatie, die de solidariteit aantoont tussen beide kanten van de familie. Iedereen is bezorgd om zowel Nicolas als Bieke. De samenhorigheid tussen beide families is er nog steeds”, klonk het bij Philip Van den Berghe, de advocaat van de Bieke W.

Koenraad Stubbe, de raadsman van Nicolas en Philip Van den Berghe, de raadsman van Bieke W. Foto: BELGA

Modelgezin

Van den Berghe gaf toelichting op de vraag die op ieders lippen brandt: hoe was het mogelijk dat Bieke haar drie kinderen van het leven kon beroven? Volgens de raadsman zijn er drie psychiaters aangesteld om dat te onderzoeken. “Tijdens de aanhouding en ondervraging was er al één van die psychiaters aanwezig, en we wachten momenteel op het psychiaterverslag. Al kan ik nu al meedelen dat er geen sprake is van externe oorzaken, zoals familiale of financiële problemen.”

Volgens Van den Berghe kwam Bieke uit een modelgezin. Ze woonde en werkte in een mooie buurt en was door zowel vrienden als familie gekend als vriendelijk en sociaal. “Naar de buitenwereld toe was er geen sprake van problemen”, weet haar raadsman.

Meester Philip Van den Berghe vertegenwoordigt de belangen van Bieke W. en haar familie. Foto: BELGA

Eén uur slaap per nacht

Hoe kon het dan zo ver komen? “In het gezin zijn er drie kinderen op een periode van vier jaar gekomen. En er zou sprake zijn van een postnatale depressie. Bieke was bovendien perfectionistisch aangelegd, zowel in haar werk als in haar gezin. Op de werkvloer is dat een positief punt, maar in een gezin is dat moeilijk houdbaar. Zeker met een aantal kinderen. Mijn cliënte kon daar moeilijk mee om. De laatste veertien dagen sliep Bieke bovendien amper nog maar één uur per nacht.”

Bieke en haar familie hebben daarvoor de voorbije weken voorzorgen genomen. “Er zijn consultaties geweest bij de huisarts. En er was op 29 augustus, daags na het tragische incident, een consultatie bij de psychiater voorzien. Misschien dacht Bieke dat ze zou onttrokken worden van haar kinderen, en heeft dat een rol gespeeld bij haar daden? Ze heeft alleszins pas op het laatste moment aan zelfmoord gedacht. En misschien nog veel later aan het meenemen van haar kinderen in de dood. De redenering daarachter? Dat ze het Nicolas niet kon aandoen dat hij alleen zorg moest dragen voor de kinderen. Dat zou ze althans gezegd hebben tegen de onderzoeksrechter. Haar familie lijkt alleszins in snelheid gepakt. Ze was de laatste veertien dagen in een negatieve spiraal terechtgekomen waarvan we de omvang nog niet weten”, aldus nog meester Van den Berghe.

Twee keer bezoek

Van den Berghe gaf voorts nog mee dat Bieke vlak na haar arrestatie al opnieuw contact mocht hebben met haar familie. “Ze heeft bovendien ook al twee keer bezoek gekregen van Nicolas en zelf zou ze niets liever willen dan de klok terugdraaien. Ze heeft de avond van de feiten voor een zware muur gestaan waarvan ze dacht dat ze daar onmogelijk over kon.”

De familie van de kinderen neemt momenteel de nodige voorzorgen met het oog op de begrafenis. “Bieke heeft van de onderzoeksrechter ook de toelating gekregen om afscheid te nemen van haar kinderen. Maar op de begrafenis zal de verdachte niet aanwezig zijn. De familie heeft overigens uitdrukkelijk de vraag gesteld om in alle rust en stilte te kunnen rouwen. De afscheidsplechtigheid zal dan ook in intieme kring plaatshebben.”