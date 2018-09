Australië slaat gouden muntstuk van 1,5 miljoen euro

In Australië is een gouden munt geslagen met daarin zeldzame roze diamanten verwerkt. Het stuk heeft een waarde van 2,48 miljoen Australische dollar (omgerekend zo’n 1,5 miljoen euro).

De munt “Discovery” heeft een diameter van 10 centimeter, weegt 2 kilogram en wordt verkocht aan de hoogste bieder. Er staan onder meer een oud jachtschip, een goudzoeker, kangoeroes en een baobabboom op afgebeeld. Het is de duurste munt ooit geslagen in Australië. Er wordt verwacht dat ze terecht zal komen bij een koper uit Azië of het Midden-Oosten.

De munt is gemaakt “om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar unieke luxeobjecten”, zegt de algemeen directeur van de Munt in Perth, Richard Hayes dinsdag. “Het stuk is versierd met zeldzame roze stenen in zeer waardevol metaal. Het vertelt het opmerkelijke verhaal van hoe Australië rijk geworden is door waardevolle grondstoffen uit de grond te halen.”

Het ontwerp van de “Discovery” is gebaseerd op de “Holey Dollar”, een van de eerste Australische munten. De vier roze diamanten, waarvan een van 1,02 karaat, zijn ontgonnen uit de mijn Argyle in Kimberley, een regio in het noordoosten van West-Australië.