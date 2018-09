Ombudsman vernietigend over aanstelling van EU-topambtenaar: “Vier voorbeelden van wanbeheer”

De Europese Commissie heeft fouten gemaakt in de benoeming van de nieuwe Europese topambtenaar Martin Selmayr. Dat besluit de EU-Ombudsman in haar eindrapport. De Commissie ondernam “stappen om het benoemingsproces normaal te laten lijken” en riskeerde zo “het vertrouwen van het publiek te verliezen”. “Het is uitzonderlijk vreemd dat geen enkele Commissaris de procedure in vraag heeft gesteld”, zegt Emily O’Reilly.

De Duitser Martin Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, tot hij in februari plots in twee pijlsnelle etappes benoemd werd tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie, de hoogste Europese ambtenaar. Critici vermoeden dat Juncker hem het postje nog snel toeschoof vooraleer zijn ambtstermijn als Commissievoorzitter volgend jaar afloopt. Juncker en de Commissie blijven erbij dat alle regels gevolgd zijn bij de benoeming.

De Europese Ombudsman trok de zaak in mei naar zich toe. Ze vroeg Juncker en de Commissie een antwoord te geven op zeven vragen over de omstreden benoeming, en alle documenten en wettelijke adviezen over de promotie van Selmayr over te dragen. Daaruit besluit ze nu dat er wel degelijk regels met de voeten zijn getreden. O’Reilly vond “vier voorbeelden van wanbeheer” in de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal, “waarbij de Commissie de regels - letterlijk of in de geest - niet correct heeft gevolgd”, klinkt het in het rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

Zo creëerde de Commissie een “kunstmatig gevoel van dringendheid” om die post in te vullen, om zo te verantwoorden dat er geen vacature is opengesteld, en organiseerde het een selectieprocedure om de post van vicesecretaris-generaal in te vullen als dekmantel om Selmayr snel op de stoel van secretaris-generaal te krijgen, meent de Ombudsman. De bezorgdheden van veel Europarlementsleden waren terecht, vindt ze, maar de Commissie reageerde “defensief, ontwijkend en soms zelfs ronduit agressief”.

“De Commissie heeft stappen ondernomen om de procedure normaal te laten lijken, maar bracht zo het vertrouwen van het publiek in de Europese standaarden in gevaar. Het College van Commissarissen is verantwoordelijk voor het wanbeheer”, is O’Reilly duidelijk. Het is uitzonderlijk vreemd dat geen enkele Commissaris de benoeming in vraag heeft gesteld.”

De Ombudsman vraagt nu dat de Commissie een speciale benoemingsprocedure ontwikkelt voor de secretaris-generaal. Zo moet het vooraf worden aangekondigd dat de job vacant is, en moeten externe experten hun advies geven vooraleer de Commissie een nieuwe topambtenaar benoemt, vindt ze.