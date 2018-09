“Jonge generatie meer wantrouwig ten aanzien van vaccins”

“Het vertrouwen in vaccins en vaccinatie is nog steeds zeer groot in ons land. Langzaam sluipt er echter een zeker wantrouwen binnen bij de jongere generatie los van hun opleidingsniveau”. Dat concludeert het gezondheidsmagazine Bodytalk uit een enquête over vaccinatie dat het blad dit voorjaar organiseerde en waaraan 4.416 Belgen participeerden.

92 procent van de ondervraagden vindt vaccins belangrijk voor kinderen. Een even groot percentage heeft zijn kinderen alle aanbevolen vaccins laten toedienen. In 7 procent kregen de kinderen een aantal vaccins, maar niet alle aanbevolen. 1 procent heeft zijn kinderen niet laten vaccineren. Slechts 52 procent zegt echter er alle vertrouwen in te hebben dat vaccinaties de gezondheid van een kind ten goede komen. Bij 42 procent is er sprake van een ‘zeker vertrouwen’. 4 procent heeft weinig vertrouwen en 2 procent heeft er geen. 2,9 procent van de Franstalige respondenten en 2 procent van de Nederlandstaligen vindt geen enkel vaccin nuttig.

“Jonge mensen stellen zich meer vragen over nevenwerkingen en informeren zich vaker vooraf over het nut van vaccins dan de oudere generatie”, aldus Bodytalk. Zo hebben jongere mensen en lager opgeleiden iets minder vertrouwen in vaccins dan ouderen en hoger opgeleiden. 68,4 procent van de ouderen vindt vaccins ‘zeer belangrijk’ tegenover slechts 55,2 procent bij de jongeren. Er laten zich ook meer ouderen dan jongeren jaarlijks vaccineren tegen griep. De verklaring dient volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UA) wellicht gezocht te worden in het feit dat ouderen infectieziekten zoals polio en mazelen nog kennen en weten hoe ernstig die kunnen zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Franstaligen in beperkte mate negatiever staan ten aanzien van vaccinatie. Zo vindt 95,5 procent van de Nederlandstaligen vaccins belangrijk voor kinderen tegenover 89,6 procent bij Franstaligen. Deze laatste maken zich ook meer zorgen over nevenwerkingen (55,8 versus 34,6 procent). 64,6 procent van de Franstaligen liet zich de afgelopen vijf jaar niet vaccineren tegen griep, tegenover 45,3 procent bij de Vlamingen. “Mogelijk spelen de media hierin een rol want Franstaligen staan meer bloot over negatieve berichten over vaccins”, aldus Bodytalk. 42 procent van de Franstaligen zegt dergelijke negatieve berichten ontvangen te hebben, tegenover 24 procent van de Vlamingen.