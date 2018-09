Belgische profclubs gaan praten over vervroegde sluiting transfermarkt

Op de volgende vergadering van de Pro League zal men de debatten openen over het vroeger sluiten van de zomertransferperiode. Dat heeft voorzitter Marc Coucke bekendgemaakt na de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering op dinsdag.

De vertegenwoordiging van de Belgische profclubs ziet dus heil in een vroegere sluiting van de transfermarkt. Dit seizoen sloot de Belgische markt pas op 31 augustus, terwijl de competitie al vijf matchen bezig was. In de Engelse Premier League sloot de transfermarkt vanaf het moment dat de competitie begon, maar zover zal het in België waarschijnlijk (nog) niet komen. In de Pro League is er een draagvlak voor de deadline die Italië hanteert: dit jaar was dat 18 augustus.

Voorzitter Marc Coucke communiceerde zeven beslissingen na de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League:

1. De indicatieve tabel werd unaniem goedgekeurd in de Raad van Bestuur, ook door Standard-voorzitter Bruno Venanzi, en iedereen was het erover eens dat die al sinds januari geldig was voor dit seizoen.

2. CEO Pierre Francois zal een ethische code uitwerken voor meer respect tegenover de arbitrage in commentaren.

3. De Pro League is voorstander van het gebruik van de virtuele buitenspellijn en CEO Pierre Francois probeert die tegen de start van de play-offs operationeel te hebben. Als alle clubs akkoord zijn, zal de Internationale Reglementscommissie of de FIFA geen bezwaar maken, meent de Pro League.

4. Op de volgende vergadering zal men de debatten openen over het vroeger sluiten van de zomertransferperiode. Er is een draagvlak voor de deadline die Italië hanteert: dit jaar was dat 18 augustus.

5. De Pro League is niet akkoord met de voorwaarden die de amateurclubs stelden om de beloftenploegen in hun reeksen te laten spelen. Het voorstel om de licentievoorwaarden voor clubs die stijgen naar 1B in het eerste jaar te versoepelen, werd verworpen.

6. Vanaf de 1/16de finales van de Crocky Cup zal er in de verlengingen een extra vervanging kunnen gebeuren.

7. KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans zal de Pro League opnieuw vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité. Hij won de stemming van Michael Verschueren van Anderlecht.