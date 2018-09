Sexting verbieden in België? “Laat jongeren experimenteren met seksualiteit. Dat hoort bij het leven”

Omdat het aantal sexting-gevallen in Nederland explodeert, komt de politie er met een opmerkelijk advies: stop er gewoon mee. Of die maatregel effect zal hebben, daar hebben ze bij Child Focus hun twijfels bij. “Elke generatie jongeren zal blijven experimenten met seksualiteit. Dat hoort nu eenmaal bij het leven.”

Jongeren kregen in Nederland tot nu toe het advies om zorgvuldig om te springen met sexting - het uitwisselen van erotische foto’s en filmpjes. Geen verbod dus. Wie het in een vertrouwde omgeving deed en bovendien geen gezicht liet zien op beelden, liep geen groot risico op bepaalde consequenties. Maar steeds meer gaan verzamelaars de sexting-beelden zorgvuldig analyseren - ‘exposen’ - en vergelijken met gewone foto’s. Door bijvoorbeeld moedervlekken of tatoeages te vergelijken, kan men de identiteit van het slachtoffer onthullen. Dat schrijft de Nederlandse krant AD.

Eenmaal de identiteit gekend, kunnen chanteurs de slachtoffers dwingen tot het maken van meer foto’s, seksuele handelingen of het afstaan van geld. Slachtoffers krijgen op hun beurt dan weer te maken met psychische problemen of overwegen zelfmoord. De politie komt daarom met een opmerkelijk advies: wissel geen sexy foto’s of filmpjes meer uit. Dus ook geen onherkenbare beelden meer.

Seksuele ontwikkeling

In België willen ze zo ver niet gaan. “Elke generatie jongeren heeft geëxperimenteerd met seksualiteit. En sexting hoort vandaag in principe ook tot de seksuele ontwikkeling van de jongeren. Je kan dat inderdaad verbieden, maar de kans is klein dat zoiets wordt opgevolgd”, zegt Dirk Depover van Child Focus.

Wat er dan precies gebeurt met die erotische foto’s en filmpjes, is dan weer een andere zaak, zo vindt Depover. “Het is belangrijk dat we met jongeren spreken over sexting. Zo kunnen we hen adviseren dat ze volledig onherkenbaar zijn op de foto. En daarmee bedoelen we ook een aantal lichaams - of achtergrondkenmerken, zodat herkenning tot een minimum te herleiden is. Bovendien moeten jongeren beseffen dat sexting risico’s met zich kan meebrengen. Het is iets dat in vertrouwen gebeurt tussen twee jonge mensen. Die waarden van vertrouwen en respect moeten in elke relatie voorop gesteld worden en mogen dus niet misbruikt worden.”

Kinderporno

Al kijkt Child Focus vooral ook naar de mensen die de beelden (op onrechtmatige wijze) in handen krijgen. “Want het is door die massale verspreiding door derden dat sexting eigenlijk een probleem wordt. Voor alle duidelijkheid: die beelden mogen niet zomaar verspreid worden. Want het is niet omdat je die foto hebt, dat je die zomaar mag verspreiden. Qua preventie richten we ons dus ook sterk op de omstaanders. Diegenen die normaal geen toegang hebben tot de vertrouwensrelatie tussen twee personen. Wie die beelden doorstuurt zonder toelating, kan zich zelfs schuldig maken aan de verspreiding van kinderpornografisch materiaal.”

Maar wie echt niet wil dat zijn of haar foto in slechte handen komt, kan het dus gewoon beter niet doen. “Je wil niet dat het jou overkomt, dus doe het ook een ander niet aan”, besluit Depover.