Fraude in de Himalaya: vergiftigde bergbeklimmers, met helikopters gestolen miljoenen en torenhoge ziekenhuisrekeningen

De afgelopen jaren werd er massaal gefraudeerd met de manier waarop reddingshelikopters in het Himalaya-gebergte gestrande bergbeklimmers evacueerden. Uit een onderzoek van de Nepalese overheid blijkt zelfs dat gidsen hun reizigers bewust vergiftigden, zodat ze een dure helikoptervlucht konden afwentelen op de verzekeringsmaatschappijen.

Een rapport van verzekeringsbedrijven wijst uit dat duizenden bergbeklimmers de afgelopen vijf jaar bij het minste teken van ziekte werden gedwongen om hun beklimming stop te zetten en dure helikoptervluchten naar privéziekenhuizen te nemen. Het geld dat verzekeringsmaatschappijen daarvoor moesten ophoesten, werd verdeeld door de tientallen gidsen, helikopterbedrijven, touroperatoren, hotels en ziekenhuizen die betrokken waren bij de oplichting.

Volgens de onderzoekers waren er dit jaar alleen al 560 onnodige helikoptervluchten, goed voor ongeveer 3,5 miljoen euro frauduleuze inkomsten. De fraude veroorzaakte volgens het rapport ook minstens één vermijdbaar overlijden.

Foto: AFP

“Ik had ook gewoon twee Dafalgannetjes kunnen nemen”

De verzekeringsmaatschappijen stelden zich echter steeds meer vragen bij hun jaar na jaar explosief groeiende kosten. Daarom huurden drie maatschappijen de ervaren bergbeklimmer Danny Kaine in voor een undercover-onderzoek.

Toen Kaine in juni - halverwege zijn trektocht van vijf dagen naar het basiskamp op Mount Everest - aan zijn gids zei dat hij hoofdpijn had, “zei de gids meteen dat we een helikopter moesten oproepen, dat ik weggehaald moest worden. Hij werd zelfs vrij agressief.” Kaine werd overgebracht naar een privéziekenhuis in Kathmandu, waar hij uitvoerig getest werd. “Mijn rekening bedroeg finaal 11.000 euro… voor wat hoofdpijn. Ik had twee Dafalgannetjes kunnen nemen, en het was ook opgelost geweest.”

750 om te veinzen dat je ziek bent

Door de groeiende populariteit van bergbeklimmingen in Nepal en de lokroep van Mount Everest, de hoogste berg op aarde, is er een explosie aan bedrijven en bedrijfjes die om ter laagste prijzen willen aanbieden. “De meerderheid van de bedrijven die betrokken zijn bij de oplichting, rekenen veel minder aan dan gewone bedrijven: van 500 tot 1.000 euro per week”, schat Kaine. “Ze verliezen dus geld aan elke trip, en moeten dat op één of andere manier goedmaken.”

Foto: AFP

Kaine beschrijft in zijn rapport bijvoorbeeld ook hoe reizigers die 500 euro betaalden voor een trektocht naar het basiskamp op Mount Everest, het voorstel kregen om in ruil voor 750 euro te veinzen dat ze ziek zijn zodat ze met een helikopter geëvacueerd moeten worden.

“De helikopterbedrijven betalen het frauderende reisbureau dan 2.000 euro commissie, dat ze zelf terugverdienen door omdat het ziekenhuis hen betaalt voor buitenlandse patiënten, die vervolgens veel te uitgebreid behandeld worden. En die kosten worden dan weer afgewenteld op de verzekeringsmaatschappij. Zo verdient iedereen er aan.”

Toeristen vergiftigd

Een apart onderzoek van de Nepalese overheid wees zelfs uit dat gidsen hun klanten moedwillig vergiftigden, bijvoorbeeld door bakpoeder in hun voedsel te mengen. Dat veroorzaakte diarree, waardoor er weer een bergbeklimmer lucratief van de berg gevlogen moest worden.

“Sommige bedrijven dreven hun winstmarges zo op tot 63%”, aldus Prakash Sharma Dhakal, die het Nepalese onderzoek leidde. “En ziekenhuizen stelden rekeningen van tot 45.000 euro op.”

Zes helikoptervluchten op één weekend

Volgens Tim Riley van het gespecialiseerde reisverzekeringsbedrijf True Traveller begon het probleem toen reddingsdiensten in 2010 zwaar begonnen te investeren in helikopters. “Ze moesten die investering terugverdienen.”

Het bedrijf van Riley verzekert ook toeristen die Mount Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika, willen beklimmen. “Daar hebben we in de laatste acht jaar betaald voor één redding met een helikopter. In Nepal waren het er vorig jaar alleen al 40, en dat was dan al massaal minder dan in het verleden. In 2013 hadden we er eens zes op één weekend.”

Mount Everest dreigt volgens ervaren bergbeklimmers “gevaarlijk overbevolkt” te raken Foto: AFP

De rol van Instagram

Volgens Danny Kaine is de fraude in de Himalaya ook een symptoom van de immens stijgende populariteit van klimvakanties in Nepal, aangewakkerd door de sociale media-berichten die de hoogste toppen als bereikbaar voor iedereen doen uitschijnen. “Vijf of tien jaar geleden dachten mensen dat Mount Everest beklimmen een onbereikbare droom was, maar nu komt iedereen, met dank aan Instagram. Jaar na jaar verkopen we 20 tot 30 procent meer vakanties naar Nepal.

In 2017 werden 373 vergunningen uitgereikt aan buitenlanders die Mount Everest vanuit Nepal wilden beklimmen. Ervaren bergbeklimmers waarschuwden toen dat de berg gevaarlijk overbevolkt dreigde te raken. Door de toestroom aan onervaren bergtoeristen en de explosieve groei in het aantal bedrijfjes dat daar munt uit probeert te slaan, wordt bovendien zwaar bespaard op veiligheidsmaatregelen en bijhorend materiaal.

15 bedrijven vervolgd

De verzekeringsbedrijven hadden de Nepalese overheid dan ook gewaarschuwd dat ze het land zouden verlaten als er geen maatregelen werden genomen voor 1 september. Daarom besliste het Ministerie van Toerisme zondag dat helikopterbedrijven, touroperatoren en ziekenhuizen vanaf nu binnen de 10 dagen een duidelijk overzicht van de kosten moeten overmaken aan de overheid.

15 Nepalese bedrijven die betrokken waren bij de fraude worden ook gerechtelijk vervolgd voor nodeloze evacuaties en ziekenhuisopnames.