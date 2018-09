Kris Peeters: “Doe inkopen op prachtige Turnhoutsebaan in winkels naar eigen keuze”

Borgerhout - Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters reageerde dinsdag op subtiele wijze op een uitspraak van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over zijn bezoek aan een winkel op de Turnhoutsebaan. Hij deed dit na een vergadering met andere CD&V-lijsttrekkers uit negen steden in De Roma in Borgerhout.

“Ik nodig jullie uit om op de prachtige Turnhoutsebaan inkopen te doen in de winkels naar eigen keuze”, zei Peeters fijntjes na de vergadering.

De Wever had maandagochtend op Radio 1 nog verwezen naar het bezoek van Peeters aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hij deed dit in zijn uiteenzetting over de groeiende invloed van de drugsmaffia op onder meer de politiek. “Ik heb hier een vicepremier gehad, die op de Turnhoutsebaan is gaan wandelen”, zei De Wever. “Die is daar in een winkel binnen gegaan van iemand die is veroordeeld voor wapenhandel, mensenhandel en drugshandel. En die presteert het daar om te zeggen: ‘Het is hier toch helemaal niet slecht, het valt hier veel beter mee dan Bart De Wever beweert’.”