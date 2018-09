Nieuw proces tegen Michel Van den Brande en zijn bedrijf voor dodelijk arbeidsongeval

Brussel - et hof van cassatie heeft dinsdag de veroordeling verbroken die “The sky is the limit”-deelnemer Michel Van den Brande en zijn bedrijf Kontrimmo hadden opgelopen voor een dodelijk arbeidsongeval dat in 2014 plaatsvond. Het proces moet nu overgedaan worden voor het Brusselse hof van beroep.

Het Gentse hof van beroep had de bedrijfsleider veroordeeld tot een geldboete van 9.000 euro en het bedrijf zelf een boete opgelegd van 36.000 euro.

Het arbeidsongeval vond op 6 mei 2014 plaats in de Gentpoortstraat in Brugge. Daar waren zeven werknemers van Van den Brande bezig met de afbraak van een stelling aan een kerk. Eén van de arbeiders, Kenny D. (29), stond op acht meter hoogte toen hij een buis van zeven kilogram tegen zijn achterhoofd kreeg. De jongeman uit Deinze viel naar beneden en was op slag dood.

De correctionele rechtbank veroordeelde Michel Van den Brande in het voorjaar van 2016 tot een celstraf van 8 maanden met uitstel en een geldboete van 9.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Zijn bedrijf werd toen veroordeeld tot een geldboete van 36.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De ouders van Kenny D. kregen elk een morele schadevergoeding van 5.000 euro toegewezen.

Van den Brande en Kontrimmo gingen in beroep maar werden ook door het Gentse hof van beroep schuldig bevonden, al paste het hof wel de straffen aan. Michel Van den Brande kreeg een effectieve geldboete van 9.000 euro en Kontrimo een effectieve geldboete van 36.000 euro.

Dat arrest is nu door het hof van cassatie verbroken en het proces moet overgedaan worden voor het hof van beroep in Brussel.