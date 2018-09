Vliegtuig doorstaat watertest met glans, en dat levert spectaculaire video op

De Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer heeft onlangs een video gepubliceerd van een opmerkelijke test met een van hun nieuwste toestellen. Het laat zien hoe een E195-E2 verschillende tests op een kletsnatte landingsbaan moet doorstaan. Het vliegtuig slaagt zonder problemen voor alle proeven, en dat leidde ook meteen tot een heleboel spectaculaire beelden.

De testen werden al in juli uitgevoerd, op een luchthaven in São Paulo. Voor de certificatie van het vliegtuig wordt verwacht dat de motoren van het toestel geen grote hoeveelheden water of sneeuw opnemen tijdens het opstijgen, de landing of het taxiën. Vandaar dat de vliegtuigbouwers de E2 meermaals over de doorweekte landingsbaan lieten rijden, telkens met een andere snelheid.

Het bleek een groot succes, gedurende alle testen bleken er geen gevaarlijke hoeveelheden in de motoren en hulpmotoren terecht te zijn gekomen. Embraer meldde reeds dat het al 80 toestellen van de nieuwste E2 had verkocht. In de eerste helft van 2019 zou het eerste vliegtuig worden geleverd.