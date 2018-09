Zenit haalt Claudio Marchisio binnen als nieuwe nummer 10

Vorige maand raakte bekend dat de wegen van de Oude Dame en de 32-jarige middenvelder zouden scheiden, ondertussen heeft het jeugdproduct van de Italiaanse kampioen een nieuwe werkgever gevonden. Marchisio verdedigde 25 jaar lang de clubkleuren van Juve, met een uitleenbeurt van een seizoen aan Empoli als enige onderbreking. Na een zware blessure in 2016 verloor hij er zijn basisplaats, bij Zenit mag hij zijn kunsten tonen als nieuwe nummer 10.

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8



Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq