Stichting Brandwonden waarschuwt: “Zelfgemaakte slime kan brandwonden veroorzaken”

Slime is momenteel erg populair bij kinderen. Foto: Getty Images

De Stichting Brandwonden waarschuwt ouders om één van de populairste kinderspeeltjes van het moment niet zelf te produceren: zelfgemaakte slime kan namelijk brandwonden veroorzaken.

Volgens de Stichting Brandwonden is in de winkel gekochte slime in principe ongevaarlijk, maar wordt het wordt pas gevaarlijk als mensen het speelgoed zelf beginnen maken. Recepten met producten als vloeibare papierlijm en boorzuur zijn vrij beschikbaar op het internet, maar beperken ouders zich niet altijd tot de juiste hoeveelheden. Volgens de stichting kan zelfgemaakt slijm dan ook uitslag, eczeem en zelfs brandwonden (van de tweede en derde graad) veroorzaken.

De Stichting Brandwonden roept dan ook op zelf geen slijm te maken, maar het te kopen in de winkel. Daar kan u ook controleren of het geen boorzuur en/of lijm bevat. De stichting roept verder ook op ervoor te zorgen dat kinderen het niet in de mond stoppen, kinderen hun handen grondig te laten kuisen na gebruik, en bij twijfel het Antigifcentrum te contacteren op het telefoonnummer 070/24.52.45.