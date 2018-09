Tekening van verloren werk van Rubens gevonden in Stadsmuseum Lier

Antwerpen / Lier - De collectie van het Stadsmuseum in Lier blijkt een tekening te bevatten uit het atelier van Peter Paul Rubens (1577-1640) die gemaakt werd op basis van een portret dat Rubens maakte van de Italiaans markiezin Isabella d’Este. Dat portret, een eerbetoon aan Rubens’ grote voorbeeld Titiaan, raakte door de eeuwen heen verloren. De tekening is allicht van de hand van Lucas Vorsterman.

Vorsterman was de eerste graveur die Rubens in zijn atelier tewerkstelde toen hij vanaf 1619 zijn schilderijen internationaal begon te verspreiden in gedrukte vorm. Rubens superviseerde steeds de productie van prenten naar zijn werk en stuurde bij waar nodig. “Tekeningen van de hand van Lucas Vorsterman zijn schaars bewaard en verschillen in techniek”, zegt Sarah Van Ooteghem, assistent-conservator bij het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. “Hij maakte vaak gebruik van ontwerpen die door anderen werden aangeleverd, zoals ook van de jonge Antoon van Dyck.”

Een team van onderzoekers van de Koninklijke Bibliotheek ontdekte de tekening onlangs tijdens een werkbezoek in Lier in het kader van een onderzoeksproject dat samen met het Antwerpse instituut Rubenianum wordt georganiseerd. “Onze collectie is opeens verrijkt met een uniek werk”, zegt de Lierse cultuurschepen Rik Verwaest (N-VA). “Dit gaat zeker tot zijn recht komen in toekomstige focustentoonstellingen.”

Het Stadsmuseum opent eind september de deuren als opvolger van het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen & Baron Caroly.