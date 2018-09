Bondscoach Martinez wil de draad oppikken: “Ik heb bij de Duivels nog nooit een gebrek aan motivatie gezien”

Ook Roberto Martinez maakte zijn opwachting bij de verzamelde pers. Een ontspannen bondscoach kijkt uit naar de wedstrijden tegen Schotland, nu vrijdag, en IJsland op dinsdag. Martinez is een fan van de Nations League, de nieuwe competitie-format waar de wedstrijd tegen IJsland deel van uitmaakt.

Martinez begon zijn relaas met het medische nieuws. “Koen Casteels is vader geworden en traint vandaag niet. Hetzelfde geldt voor Toby Alderweireld. Voorts moeten Benteke (knie), Chadli, Mignolet en Fellaini nog onderzocht worden. De rest is klaar om te trainen.”

Martinez kijkt uit naar zijn ‘debutanten’ “Vanaken had ik al lang het vizier, hij past in onze manier van spelen. Dit is een goede gelegenheid om hen in de groep bezig te zien. Ze hebben alle vier hun plaats verdiend in deze kern. De wedstrijd zelf? Als je jongens oproept, dan is het de bedoeling dat je hen bezig kan zien. Ik hoop dat ik vrijdag tegen Schotland mijn zes wissels kan gebruiken.”

Foto: BELGA

Martinez is een fan van de Nations League, bekent hij. “Het is een nieuwe competitie en er zullen nog wel wat fouten inzitten. Maar het concept is in orde. Het is een uitstekende manier om competitief voetbal te spelen. Je gaat spannende wedstrijden zien. Nations League ontdoet ons van overbodige vriendschappelijke wedstrijden. Meer belangrijke wedstrijden? Neen! Elke wedstrijd krijgt nu een betekenis. Als clubcoach geef je niet graag je spelers af voor vriendschappelijke wedstrijden. Ik vrees niet voor een gebrek aan motivatie. Mijn spelers weten waar het over gaat, hoe belangrijk dit is. Ik heb bij mijn spelers nog nooit een gebrek aan motivatie gezien en verwacht het ook nu niet. Dit is een hongerige groep die het verhaal van het wereldkampioenschap wil verderzetten. De lat blijft even hoog liggen.”

Ontgoochelde Schotten

De Duivels reizen pas af op vrijdag, de dag van de wedstrijd zelf. En dat vinden de Schotten niet leuk. “Misschien weten ze nog niet dat we drie dagen blijven. Dan kunnen ze ons voldoende spreken. Dan kunnen we samen haggis eten. Waarom doen we het zo? Ik wil de reisperiode verminderen. Van Schotland reizen we door naar IJsland omdat het halfweg ligt. We proberen een balans te zoeken tussen reizen en spelen. Het is zeker geen arrogantie om pas op vrijdag te reizen. Je mag niet vergeten dat ik in Schotland een mooie periode heb beleefd. En ik tekende er het mooiste contract van mijn leven, dat met mijn vrouw. Voor wie zij gaat supporteren, weet ik niet. Er zullen wel wat spanningen zijn binnen mijn familie maar ze gaan het voor mij verbergen, denk ik (lacht).”

Martinez hoopt vrijdag veel te leren. “McLeish staat voor goede organisatie. We gaan een gestructureerd team tegenover ons krijgen. Ze gaan zich goed verdedigen, zijn fysiek sterk… Dat gaan we ook in IJsland krijgen. Plus, ik kan nieuwe spelers zien. Mijn nieuwe spelers zullen kansen krijgen. Als je iemand oproept, moet je hen ook kansen geven.”

Foto: BELGA

De bondscoach weet waar hij naartoe wil. “We gaan voortborduren op waar we mee bezig waren. Deze ploeg heeft de norm gezet en die moeten we opnieuw halen. Niet alleen wij maar de U21, de U19 en verder. De bond is daar al lang mee bezig en daar plukken we nu de vruchten van.”