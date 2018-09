Onlinegigant Amazon meer dan 1.000 miljard dollar waard op de beurs

Amazon is voor het eerst meer dan 1.000 miljard dollar waard op de beurs. Amper enkele weken geleden overschreed ook Apple, als eerste bedrijf ooit, die kaap.

Het aandeel Amazon bereikte omstreeks 17.40 uur Belgische tijd 2.050,27 dollar op Wall Street.

Het aandeel is aan een opmerkelijke opmars bezig. In de afgelopen twaalf maanden werd het bedrijf meer dan het dubbele waard op de aandelenmarkt.

Het bedrijf stelde marktaandeel jarenlang boven winst. De laatste jaren is de winst van de webwinkel, die ook clouddiensten en zijn persoonlijke assistent Alexa heeft, flink gestegen. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de winst voor het eerst boven de 2 miljard dollar.

Amazon werd twintig jaar als online boekenwinkel geleden opgericht door Jeff Bezos, intussen de rijkste mens ter wereld. Zijn belang van 16 procent in Amazon is nu 160 miljard dollar waard. Het concern is het grootste handelsplatform ter wereld.