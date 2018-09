Red Flames plaatsen zich voor WK-barrage, Vanmechelen blinkt uit met twee treffers

De Red Flames houden hun kansen gaaf op deelname aan het WK volgend jaar in Frankrijk. De Flames klopten groepswinnaar Italië (2-1) en dat volstond voor een plaats bij de beste tweedes. Samen met regerend Europees kampioen Nederland, Zwitserland en IJsland spelen zij de barrages, slechts één van de vier team mag volgend jaar naar Frankrijk.

Het uitgangspunt was simpel. De Flames moesten voor eigen volk winnen van Italië, wilden ze nog een kans maken op de barrage. En daar zijn ze in geslaagd. Bondscoach Yves Serneels stuurde zijn vrouwen het veld met offensieve bedoelingen en dat rendeerde snel. De voorzet van De Caigny vond Vanmechelen, de flankaanvalster van PSG kende geen genade.

Ideale start voor de Belgen maar de vreugde was niet van lange duur. Op het halfuur moest Philtjes aan de noodrem trekken, de strafschop voor Italië was het logische gevolg. Girelli liet doelvrouw Evrard geen kans.

Maar de Belgen lieten het hoofd niet hangen en gingen voluit voor de zege. Biesmans had de voorsprong al aan de voet, Vanmechelen deed wat haar ploegmaat niet kon. De aanvalster scoorde in twee tijden. Girelli liet de gelijkmaker op slag van rusten liggen. Een Belgische voorsprong aan de rust, dat hadden de Flames nodig.

Foto: Photo News

De tweede helft was vooral aftellen. De Belgische vrouwen bleven het actiefst zoeken naar een derde treffer met een bedrijvige Wullaert. De vedette van Manchester City kon echter de weg naar de netten niet vinden. Ook Vanmechelen geraakte niet meer voorbij de Italiaanse doelvrouw.

De Flames beseften dat ze deze winst over de streep moesten trekken en zakten beetje bij beetje in. Dat resulteerde in de slotminuut nog in een heet standje voor doel maar Evrard liet zich geen tweede keer kloppen.

Foto: Photo News

Het verlossende fluitsignaal volgde maar het bleef bang afwachten wat de andere teams hadden gedaan. Met gunstige afloop: de Red Flames mogen deelnemen aan de barrages met vier waarvan slechts één team een ticket voor het WK kan afdwingen. De weg is nog lang.