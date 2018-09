Het bijzondere levensverhaal van Mario, de Arsenalzanger die stierf op de Brusselse Ring

Brugge -

Hij was de man die de populaire Belgische band Arsenal in de beginjaren zijn typische sound gaf. Mario Vitalino Dos Santos (50), de jongen uit de Braziliaanse favela die uitblonk met zijn stem, op gitaar, op percussie en trompet. Die met de royalty’s die hij hier verdiende een voetgangersbrug in de sloppenwijk bouwde, voor zijn moeder die slecht ter been was. Die met de vrachtwagen bleef rijden omdat er ook voor zichzelf brood op de plank moest komen. En die finaal inreed op een file op de Brusselse ring.