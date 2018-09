Hans Vanaken voor het eerst Duivel: “Voetbalschoenen en scheenlappen, de rest is bijzaak”

De Rode Duivels verzamelden vanmiddag voor het eerst sinds het voorspoedig verlopen WK. Debutant Hans Vanaken mocht de spits afbijten bij de pers, gevolgd door gevestigde waarde Axel Witsel.

Om half drie was Hans Vanaken al in Tubeke toegekomen. Te vroeg maar de schrik om te laat komen als gevolg van een file zorgde ervoor dat de Limburger ruim op tijd op de plaats van bestemming neerstreek. En hij blonk maar wist niet wat hem te wachten stond. “Ik ga het op mij af laten komen”, vertelde Vanaken. “Ik ben benieuwd hoe hoog het niveau is, hoe fel er wordt getraind. Ik ga afwachten hoe het loopt en zal zeker niet meteen de grootste mond zijn op training. Gewoon mijn ding doen.”

Foto: BELGA

Zijn bagage was beperkt, meldde hij. “Voetbalschoenen en scheenlappen, de rest is bijzaak”, lachte Vanaken. “Ach, dit voelt als een eerste schooldag. Ik ben niet het type dat tegen iedereen vlot begint te babbelen. Ik zal iedereen wel leren kennen. Dat loopt los. Met de coach heb ik nog niet gebabbeld. Ik zal hem deze week nog vaak genoeg tegen het lijf lopen, denk ik. Garanties dat ik zal spelen, heb ik niet. Ik vind het al een hele eer om hier bij te zijn en besef dat er jongens in de tribune zullen zitten.”

Vanaken kent nog niet iedereen, tenzij van televisie. “Het zijn één voor één fantastische voetballers maar als ik er dan toch eentje mag uitkiezen, doe dan maar Eden Hazard. Zijn manier van spelen spreekt me aan. Die snelheid, die acties, dat is wereldtop. Ik denk dat het in het echt nog indrukwekkender zal zijn. En als Arsenal-fan is het een hele eer om met Thierry Henry te kunnen werken. Hij was vroeger een idool. Of dit een test is? Zeker wel. Het niveau zal een stuk hoger liggen dan in Brugge. Hoe kom ik in de groep, hoe doe ik het op training? Ik weet niet echt wat me te wachten staat. Volgende week kan ik iets meer zeggen, dan zie ik hoe ver ik sta tussen al die grote voetballers.”

Ontspannen Axel Witsel

Eén van die grote voetballers is Axel Witsel, straks in de Champions League met Dortmund één van de tegenstanders van Vanaken. De middenvelder heeft zich snel geïntegreerd bij de Borussen in een rol die vergelijkbaar is met die bij de Duivels. “Ik ben nog altijd dezelfde speler nu ik bij Dortmund speel”, aldus Witsel. “Maar ik kan nog progressie maken. Nu speel ik elke training, elke match op hoog niveau. Het is duidelijk dat ik vooruitgang zal boeken. Zelfde rol? Min of meer. De coach verwacht wel meer van mij in het offensieve vlak. De twee laatste matchen speelde ik alleen voor de verdediging, wat ik al lang niet meer had gedaan. Maar die rol kan ik ook aan.”

Witsel is in een jonge groep terechtgekomen. “Ik ben al een ancien, we hebben een getalenteerde maar jonge groep. Pisczek, Reus, Burki, ikzelf, wij zijn late twintigers. De rest zijn tieners of jonge twintigers… Toen ik hun leeftijd vroeg, was ik toch verbaasd.”

Het hoofdstuk China is afgesloten. “Zonder enige spijt”, aldus Witsel. “Ik heb een keuze gemaakt en had ginds kunnen blijven. Maar ik heb besloten om na het WK terug te keren. In mijn hoofd was ik al snel zeker dat ik terug naar Europa wilde maar niet om het even naar welke club. Waarom? De volle stadions, de ambiance. Dat had ik niet in China. Tijdens de onderhandelingen hebben ze nog even moeilijk gedaan maar in mijn hoofd was ik zeker: ik ging naar Dortmund. Niet zozeer om de Duitse competitie, wel om de club. Met Zenith had ik al eens in Dortmund gespeeld, voor hun indrukwekkend publiek. Nu zijn ze mijn fans. En twee keer scoren, dat helpt om te worden aanvaard. Dortmund, dat is Standard maal tien. In de tribune achter doel zit al 25.000 man, da’s bijna zoveel als in het ganse stadion van Standard. Eerlijk, ik had nooit gedacht dat ik ooit in de Bundesliga zou spelen maar toen Dortmund kwam, was ik meteen overtuigd. Zij willen voetbal spelen, streven naar balbezit. De competitie zelf is fysiek veeleisend en tactisch hoogstaand, tot en met de laatste ploeg in het klassement. Of er andere interesse was? Ja! Wie? Dat doet er niet meer toe.”

Foto: Isosport

Straks speelt hij ook tegen Brugge. “Zo kan ik eindelijk nog eens in België spelen”, lacht Witsel. “We hebben in de Champions League een evenwichtige en moeilijk te voorspellen groep geloot. Monaco, Atletico en wij steken er normaal bovenuit maar ik heb veel respect voor Brugge. En elk jaar zijn er verrassingen.”