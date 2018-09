Man belt hulpdiensten nadat hij zichzelf per ongeluk neerschiet: politie ontdekt wapenarsenaal en drugs

Een Nederlandse man is in Rotterdam door eigen toedoen tegen de lamp gelopen. Hij schoot zichzelf per ongeluk neer en zag zich genoodzaakt de hulpdiensten te bellen. Agenten ontdekten in de woning drugs, geld en nog meer wapens.

De 31-jarige man schoot zichzelf maandag rond 19.00 uur per ongeluk in zijn hand en been. Daarop belde hij zelf de hulpdiensten. Hij werd verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten doorzochten de woning van de man en vonden nog heel wat meer dan alleen het afgevuurde wapen. Zo ontdekten ze een onbekende hoeveelheid cash, een kilo xtc-pillen en twee kilo amfetamine. Daarnaast werden ook een tweede vuurwapen en een granaat aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs en wapens . De man is aangehouden.