Tweede dag op rij ongeval op rotonde in Sint-Niklaas: auto rijdt 8-jarige fietser aan

Sint-Niklaas - Op de rotonde aan het zwembad van Sint-Niklaas is dinsdagnamiddag opnieuw een ongeval gebeurd. Een achtjarig fietsend kind werd aangereden door de bestuurder van een auto ter hoogte van de oversteekplaats met de N70 in de richting van Beveren.

Het slachtoffer werd lichtgewond en in shock overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets van het kind kwam door de klap vast te zitten onder de wagen.

Vrouw in levensgevaar

Maandag gebeurde er ook al een ongeval met een fietser op de rotonde. Een 67-jarige vrouw uit Beveren werd tijdens het oversteken gegrepen door een 27-jarige Poolse trucker. Die had net een aantal voetgangers laten oversteken en werd, toen hij opnieuw wou vertrekken,verrast door het slachtoffer dat plots overstak.

De vrouw werd zwaargewond en was dinsdagavond nog steeds in levensgevaar. De trucker was niet onder invloed. Op de rotonde moeten fietsers voorrang verlenen aan het autoverkeer.

