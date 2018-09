Mishandelde Sprotje krijgt na drie maanden revalidatie nieuwe thuis

Sprotje heeft na drie maanden revalidatie een gouden mandje gevonden. De jonge kattin werd begin juni het slachtoffer van zware dierenmishandeling waarbij ze erg verbrand raakte. Nu ze weer op haar eigen pootjes kan staan, mag ze verhuizen naar haar nieuwe eigenaar.

Sprotje was nog geen jaar oud toen ze zwaar mishandeld werd door een jongeman uit Kortrijk. Zo werd ze onder meer in een oven van 200 graden gestoken. De jonge kattin overleefde bij wonder en kwam uiteindelijk in de veilige handen van dierenarts Valérie Huvaere terecht. Door de brandblaren op haar pootjes kon ze niet meer stappen, haar huid stierf af door de zware brandwonden. Haar revalidatie zou weken duren, dus startten de artsen een crowdfunding om haar medicatie en verbanden te kunnen blijven betalen. Het verhaal raakte menig dierenvriend en uiteindelijk werd meer dan 11.000 euro opgehaald voor de jonge kattin.

Nu is Sprotje eindelijk terug aangesterkt. Ze mocht daarom ook verhuizen naar een nieuwe mandje, een nieuwe thuis. Dat meldden haar verzorgers op de pagina van de crowdfunding. Wie benieuwd is naar Sprotjes avonturen, kan die uiteraard blijven volgen via de Facebookpagina.