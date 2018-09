Tweede gezin in gesloten centrum: “Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd”

Steenokkerzeel - Er is een tweede gezin opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. “Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd”, klinkt het nog.

In het gesloten asielcentrum 127bis in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel is een tweede gezin opgesloten. Volgens de woordvoerster van de staatssecretaris, Katrien Jansseune, gaat het om een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidzjan. “Ze zijn uitgeprocedeerd en hebben meerdere bevelen gekregen om België te verlaten”, zegt ze. “Ze hebben het hele cascadesysteem doorlopen: ze zijn niet vrijwillig teruggekeerd en zijn ontsnapt uit de open terugkeerwoningen. De ultieme stap is dan gedwongen terugkeer via de gesloten gezinseenheden.”

Tweede illegaal gezin opgesloten in Gesloten Gezinsvoorziening Steenokkkerzeel. Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd. — Theo Francken (@FranckenTheo) 4 september 2018

Ophef over eerste gezin

Op 14 augustus werd het eerste gezin, een Servische vrouw en haar vier kinderen, naar het centrum gebracht. Het was de eerste keer sinds tien jaar dat België uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen opsloot.

Dat gezin, dat sinds 2013 uitgeprocedeerd is, verblijft er inmiddels al langer dan twee weken, de maximale termijn. Een eventuele verlenging van de opsluiting is enkel mogelijk na een positieve evaluatie in het belang van de kinderen. SP.A-Kamerlid Monica De Coninck gaf eerder aan te willen weten of die evaluatie is gebeurd en eiste “volledige transparantie over het resultaat”.

Na een bezoek aan het Servische gezin trok kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aan de alarmbel. “Ons land moet zo snel mogelijk een eind maken aan deze totaal mensonwaardige situatie”, klonk het.