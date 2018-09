Oudste getrouwde koppel ter wereld is samen 208 jaar: dit is hun sleutel voor een lang en gelukkig huwelijk Video: Reuters

De Japanners Miyako Matsumoto en haar echtgenoot Masao mogen zich sinds juli recordhouders noemen. Het koppel is momenteel het oudste getrouwde koppel ter wereld. Hun sleutel voor een lang en gelukkig huwelijk? “Ik was geduldig”, klonk het bij de 100-jarige dame.

Samen is het stel maar liefst 208 jaar oud. Intussen zijn ze meer dan 80 jaar getrouwd en brengen ze hun oude dag door in een bejaardentehuis in de westerse stad Takamatsu. “Heel erg bedankt, ik ben zelfs zo dankbaar dat het me tot tranen toe beroert”, verklaarde Masao toen ze dinsdag een award ontving en samen met haar echtgenoot werd gefeliciteerd door de familie.

“Mijn vader was erg strikt en werkte hard”, klonk het bij Hiromi Sato, de dochter van het koppel. Zo moest Masao meermaals overzees meestrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Mijn moeder heeft alles doorstaan en voedde ons op. Dus je zou kunnen zeggen dat mijn moeder nu de echte winnares is.”

Noren

De familie van Miyako en Masao bestaat dezer dagen uit zestig personen, waaronder maar liefst 25 achterkleinkinderen. Niet verwonderlijk dus dat de Japanners gemiddeld een van de langste levensverwachtingen hebben ter wereld. Uit data van het Japanse ministerie van Gezondheid blijkt dat het land op de tweede plaats staat met een gemiddelde van ongeveer 84 jaar. Enkel Hongkong doet nog een tikkeltje beter.

Het record van oudste getrouwde koppel ooit staat weliswaar niet op hun naam. Karl en Gurdrun Dolven uit Noorwegen hadden samen een leeftijd van 210 jaar, 1 maand en 34 dagen bereikt toen Gurdrun stierf in 2004. Indien Miyako en Masao nog 14 maanden samen kunnen blijven, nemen ze ook dat record over.