Oeps: Vlaanderen rooit per vergissing 200 bomen langs afrit autosnelweg

Torhout - Vlaanderen heeft per vergissing 200 beuken omgezaagd langs de op- en afrit van de autosnelweg in Torhout. “Door een communicatiefout kreeg de aannemer opdracht om ze te rooien”, klinkt het. Het stadsbestuur reageert furieus en eist compensaties.

Dat dit zonder overleg met de stad is gebeurd, kan echt niet door de beugel Elsie Desmet (CD&V)

Tijdens de aanleg van de op- en afrit van de autosnelweg in Torhout vijftien jaar geleden werden aan weerszijden van de weg een 200-tal beuken aangeplant. De bomen werden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, die na een recente inspectieronde oordeelde dat ze te dicht bij de rijweg stonden.

Volgens AWV-woordvoerster Veva Daniëls rijpte daarom het idee om de bomen te rooien. “Omdat ze zo dicht bij de weg stonden, vormden ze een gevaar voor de weggebruikers”, zegt ze. “Vijftien jaar geleden was het beleid daaromtrent anders. Bovendien gedijden heel wat van die bomen niet zo goed.”

Communicatiefout

Maar hoewel het plan om de bomen te rooien verre van uitvoerbaar was, ging de aannemer maandag al over tot de kap. “Door een interne communicatiefout kreeg de aannemer die de bomen hoorde te snoeien de opdracht om ze te rooien”, zegt Veva Daniëls. “We betreuren enorm dat dit gebeurd is en hebben onze verontschuldigingen aangeboden aan het Torhoutse stadsbestuur, dat we door die fout nog niet betrokken hadden bij de plannen. Nochtans was dat vast en zeker de bedoeling.”

Groene toegangspoort

Dat de stad niet op de hoogte werd gebracht van de kaalslag schoot zwaar in het verkeerde keelgat bij schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). Diep verontwaardigd over de gang van zaken riep ze gisteravond de pers bijeen op de plaats des onheil. “Dit is een regelrechte ramp”, zegt Desmet. “Deze bomen waren perfect gezond en vormden een prachtige groene toegangspoort voor wie naar Torhout kwam gereden. Dat sommige bomen te dicht bij de weg stonden of niet goed gedijden, wil ik best geloven. Maar dat ze daarom alle 200 tegen de vlakte moesten, kan er bij mij niet in. Dat dit zonder overleg met onze stad is gebeurd, kan echt niet door de beugel. Wij eisen garanties dat dit zich nooit meer kan herhalen en zullen zeker ook compensaties eisen.”

De omgezaagde beuken verdwijnen eerstdaags in de hakselaar. “Uiteraard zal het project nu afgerond worden. Ook de wortels worden verwijderd”, zegt Veva Daniëls.