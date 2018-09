Messi over vertrek CR7: “Ik had nooit gedacht dat hij Real zou verlaten voor Juventus”

Lionel Messi praat zelden. Gisteren deed hij het wel, voor de microfoon van Radio Catalunya. Hij liet er zich onder anderen uit over het vertrek uit Spanje van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

“Als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik tamelijk verrast was toen ik het nieuws van zijn vertrek vernam”, zei Messi. “Ik had nooit gedacht dat hij Real zou verlaten voor Juventus. De gevolgen zijn voor Real: het is duidelijk dat zij niet meer zo sterk zijn. Juventus daarentegen is nu één van de favorieten op eindwinst in de Champions League.”

Messi: "Amb els meus fills parlo català". Èxits esportius i vida personal, el capità del Barça se sincera al @totcosta #FCBLive

Entrevista sencera https://t.co/i96jqgldF7 pic.twitter.com/gFm1sqVwmo — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) September 3, 2018

Messi zelf zal nooit het voorbeeld van Cristiano Ronaldo volgen. Daarvoor is hij te zeer verknocht aan Barcelona. “Ik heb hier alles”, klinkt het. “Al dertien jaar speel ik voor Barcelona, mijn ganse leven speelt zich hier af en ik speel voor het beste team van de wereld in één van de mooiste steden van de wereld. Mijn familie is hier, mijn zonen zijn hier geboren en spreken zelfs een mondje Catalaans. Ik heb geen enkele reden om Barcelona te verlaten.”

Eindelijk nog eens de Champions League winnen is het grote doel. Daarvoor trok Barcelona vier spelers aan: Vidal (Bayern Munchen), Malcom (Bordeaux), Arthur (Gremio) en Lenglet (FC Sevilla). Vooral Arthur heeft indruk gemaakt op Messi. “Zijn speelstijl sluit zeer sterk aan bij die van Xavi. Hij wil altijd de bal hebben en houdt het altijd kort. Daarbij lijdt hij zelden balverlies. Voor mij is hij een aangename verrassing.”