Een uniform ouderwets en voorbijgestreefd? Deze scholen houden er hardnekkig aan vast. “Helpt om onze leerlingen discipline bij te brengen”

Na zestig jaar hangt de Genkse school Don Bosco het uniform aan de haak. Voorbijgestreefd, vond een meerderheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Toch zijn schooluniformen verre van afgeschreven. Nog minstens twintig Vlaamse scholen houden eraan vast. “Ze helpen om onze leerlingen discipline bij te brengen”, zegt directrice Kathleen Bruggeman van Mariagaard in Wetteren.

Legerprints, gescheurde jeans en kleurrijke shirts. Totale anarchie op de speelplaats van de middelbare school Don Bosco in Genk. Toch in vergelijking met vorig schooljaar, want de directie besloot om ...