Pro League denkt aan virtuele buitenspellijn en vierde wissel bij verlengingen

Brussel - De Pro League wil aan de videoscheidsrechter (VAR) een virtuele buitenspellijn ter beschikking stellen. Die lijn, berekend door een computer, moet het makkelijker maken om te beoordelen of een speler buitenspel staat.

“Met de hulp van de technologische ontwikkeling willen we deze tool beschikbaar stellen aan de VAR”, liet Pro League-voorzitter Marc Coucke dinsdag weten. CEO Pierre François voegde nog toe dat er nog goedkeuring van de FIFA moet komen, maar aangezien er in het buitenland al gebruik wordt gemaakt van de lijn, mag dat geen grote problemen geven. Het voornaamste knelpunt is een akkoord bereiken met de leverancier, op technisch en financieel vlak. Ook de clubs moeten hun zegen nog geven.

Marc Coucke toonde zich ook grote voorstander van ethische reglementering over het respectvol omgaan met de scheidsrechters. De raad van bestuur van de Pro League keurde het voorstel goed. “Het maakt deel uit van een studieronde”, lichtte Pierre François toe. Er zal nu een ontwerptekst worden opgesteld, die eerst naar de raad van bestuur moet en vervolgens naar de algemene vergadering.

Vierde wissel bij verlengingen

De Pro League heeft ook een voorstel gelanceerd om bij verlengingen een vierde wissel mogelijk te maken in Belgische voetbalcompetities. In internationale competities zoals het WK, de Champions League of de Europa League is die regel al van toepassing. De bedoeling is om de vierde wissel in te voeren in het geval van verlengingen, in alle competities waar Belgische profclubs bij betrokken zijn. Bij de Croky Cup zou het gaan om alle wedstrijden vanaf de zestiende finales, maar ook mogelijke finales in de Jupiler Pro League en de Proximus League komen in aanmerking. Het voorstel van de Pro League zal op 17 september besproken worden in de Nationale Reglementscommissie van de voetbalbond. .