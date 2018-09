Meest omstreden boek ter wereld opnieuw verkrijgbaar: ‘Mein Kampf’ in Vlaamse boekhandels

Vanaf vandaag te krijgen bij de boekhandelaar: de Nederlandstalige versie van Mein Kampf van Adolf Hitler: Mijn Strijd. Een verantwoorde versie met wetenschappelijke kanttekeningen. De ­publicatie komt er met de goedkeuring van de Joodse gemeenschap. “Wie dat wilde, kon het boek toch al lezen. Dan is het beter dat die onzin doorprikt wordt.”

Foto: ID/ Lieven Van Assche

Uitgever Mai Spijkers van Prometheus noemt Mein Kampf het boek met de slechtste reputatie en beruchtste auteur aller tijden. En toch wilde hij het boek, waarin Hitler bijna 100 jaar geleden zijn ideeën over Duitsland, ras en politiek uit de doeken deed, per se publiceren. Spijkers steekt niet onder stoelen of banken dat voor een uitgever het commer­cieel belang hierin meespeelt. De eerste druk krijgt heel wat aandacht. Mijn Strijd wordt meteen uitgebracht in een oplage van 10.000 exemplaren, waarvan 1.500 boeken al op weg zijn naar de boekhandels in Vlaanderen.

Maar er is meer dan de verkoopcijfers. “Vanaf het moment dat de rechten werden vrijgegeven, broedde ik op dit plan. Ik zie het ook een beetje als mijn missie om het gedachtegoed van de nazistische leider van wetenschappelijke context te voorzien en in een verantwoorde versie uit te brengen”, zegt de Nederlandse uitgever. Dus schreef historicus Willem Melching 27 inleidingen, op alle hoofdstukken: om leugens aan te tonen, om te wijzen op wat de toekomstige Führer niét schrijft in zijn werk, om de woorden in hun historische context te plaatsen en structuur in de ideologie te brengen. “Ik laat de lezer kennismaken met dit belangrijke historische werk dat zo centraal staat in de geschiedenis van de 20ste eeuw. Ik wil dat ze kunnen oordelen over een boek en het gedachtegoed van Hitler. Dat kun je niet als je een boek verbiedt. Denkbeelden onderdrukken leverde in de hele geschiedenis nog nooit iets op.”

Brainwashen

Zelfs de Joodse gemeenschap in ons land heeft geen probleem met deze uitgave. Ze zijn tevreden dat Mein Kampf verschijnt mét historische uitleg. “Mijn Strijd zal door de wetenschappelijke context net het tegenovergestelde doen dan haat zaaien en de mensen brainwashen”, zegt Michael Freilich van Joods Actueel. “Mensen zullen eindelijk mythes als het Joodse wereldcomplot en de machtige Joodse lobby kunnen doorprikken.”

Toch is er enige voorzichtigheid bij de lezer en de handelaar. De 20 exemplaren in Het Paard van Troje in Gent bleven voorlopig onaangeroerd. Ook de boekhandelaar zelf wilde liever niet herkenbaar gefotografeerd worden met het werk. Bij De Standaard Boekhandel zullen ze Mijn Strijd enkel in hun wetenschappelijke winkels in de universiteitssteden leggen. “Al kunnen de andere vestigingen het boek wel bestellen”, klinkt het bij woordvoerder Julie Stordiau.

“Het liep in Nederland ook eerst stroef”, zegt de uitgever. “Sommige mensen vroegen zich af waarom we het boek van Hitler moesten oprakelen. Tot ze onze bedoeling hoorden.”