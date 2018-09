Journalist die Watergate-schandaal onthulde, schrijft boek over Witte Huis onder Trump: “Het is een gekkenhuis”

Eén van Amerika’s bekendste journalisten heeft een boek geschreven over president Donald Trump. De hoofdrolspeler komt er niet goed vanaf: auteur Bob Woodward schetst een beeld van een disfunctioneel Witte Huis vol chaos door Trumps woedeaanvallen en paranoia.

Foto: AP

Fear: Trump in the White House (Angst: Trump in het Witte Huis), luidt de titel van Woodwards nieuwe boek. De titel geeft precies weer hoe de stemming tegenwoordig is in de presidentiële residentie, stelt de gerenommeerde onderzoeksjournalist, die samen met Carl Bernstein het Watergate-schandaal aan het licht bracht waardoor toenmalig president Nixon moest aftreden. Het Witte Huis wordt gedomineerd door angst, paranoia, paniek, woede-uitbarstingen, scheldpartijen en personeelsleden die achter de rug van de president doen wat ze willen en hun eigen hachje proberen te redden.

Woodward schreef al negen boeken over een Amerikaanse president. Het is zijn eerste boek over de huidige bewoner van het Witte Huis. Aan de basis van Angst liggen honderden uren aan interviews met ingewijden van het Witte Huis. Het boek komt volgende week pas uit, maar The Washington Post mocht het al lezen en delen online zetten.

Documenten stelen om het land te beschermen

Zo opent Angst met een scène uit het leven van voormalig economisch topadviseur Gary Cohn, die een kladversie van een brief zag liggen in de Oval Office. Met het document wilde Trump zich terugtrekken uit een handelsakkoord met Zuid-Korea en volgens Trumps medewerkers, zou zo’n stap de VS veel kwetsbaarder maken voor een mogelijke Noord-Koreaanse aanval. “Ik heb hem van zijn bureau gestolen”, aldus Cohn aan een medewerker over de brief. “Ik wilde niet dat hij hem zou zien. Hij zal dat document nooit zien. Ik moet het land beschermen.” Andere medewerkers, zoals voormalig staff secretary Rob Porter, gebruikte die techniek eveneens verschillende keren. Ook moest hij de president verschillende keren overtuigen om “erg gevaarlijke beslissingen” toch niet te nemen.

Syrische president vermoorden

Aan zijn minister van Defensie James Mattis zei Trump dan weer dat de Verenigde Staten de Syrische president Assad maar moesten doden. “Laat ons hem godverdomme vermoorden. Laat ons binnenvallen. Laat ons er godverdomme een hele hoop doden”, zou Trump aan de telefoon hebben gezegd na de chemische aanval die aan het regime wordt toegeschreven, waarbij 80 Syrische burgers omkwamen. Hoewel Mattis aan Trump zei dat hij dat plan zou laten uitvoeren, verklaarde hij meteen daarna aan een medewerker dat hij dat zeker niet zou doen, en een meer gematigde aanpak verkiest. Over de Amerikaanse aanpak in Afghanistan zei Trump dat daar ook mensen gedood zouden moeten worden. “Je hebt geen strategie nodig om mensen te doden”, luidde het presidentiële tactisch inzicht.

Bob Woodward en president Trump. Foto: AFP

“Baby’tje dat een nieuwe luier nodig heeft”

In het 448 pagina’s tellende boek beschrijft Woodward bovendien de verschillende scheldtirades die Trump over heeft voor zijn medewerkers, zoals de “achterlijke” minister van Justitie Jeff Sessions of “kleine rat” Reince Priebus, een oud-stafchef. Tegen zijn advocaat Rudy Giuliani zei hij dat die “een baby’tje is dat een nieuwe luier nodig heeft” en vroeg hem: “Wanneer word je eindelijk een man?” Verder was voormalig veiligheidsadviseur Herbert McMaster gekleed als “een bierverkoper”, aldus de president.

Angstcultuur

Maar zijn medewerkers zijn ook bijzonder scherp voor Trump. Zo noemde stafchef John Kelly Trump losgeslagen. “Hij is een idioot. Het heeft geen zin om hem te proberen te overtuigen. Hij is ontspoord. We zijn in het gekkenhuis. Dit is de ergste baan die ik ooit heb gehad.”

Minister van Defensie James Mattis zou dan weer hebben verzucht dat “een minister zijn president niet kan kiezen”. Het komt dan ook niet als een verrassing dat het personeel in het Witte Huis Trump niet meer kan luchten of zien. Dat heeft onder meer te maken met zijn onverwachte woedeaanvallen en paranoia. Onder het personeel heerst daardoor een angstcultuur, schrijft Woodward.

“Geen betere president dan ik”

Trump reageerde dinsdag niet op de onthullingen, maar uit een gelekt telefoongesprek tussen de president en Woodward van 14 augustus, blijkt dat Trump ‘not amused’ is dat Woodward hem zelf niet aan het woord laat in het boek. Trump ging er bovendien van uit dat het boek een negatieve ondertoon zou hebben, en foute informatie zou bevatten. “Want het zou accuraat zijn als erin stond dat nooit iemand een betere president is geweest dan ik.”