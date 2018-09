Fotograaf legt fascinerend moment vast waarop duikster een tijgerhaai onder ‘hypnose’ brengt

Haaien als het ware ‘hypnotiseren’, het is een speciale techniek die de 38-jarige duikster Leigh Cobb zeer goed in de vingers heeft. Zo demonstreerde de dame voor de camera hoe ze een grote tijgerhaai een tijdlang in een soort trance bracht. De beelden staan sinds enkele dagen geleden op sociale media en gingen inmiddels de wereld rond.

Schrik mag je in elk geval niet hebben. Op de locatie waar Cobb in april immers te werk ging, Tiger Beach in de Bahamas, krioelt het namelijk van de haaien. Een van hen is Emma, een tijgerhaai van bijna vijf meter. Zij was toevallig de roofvis die onder ‘hypnose’ werd gebracht.

De 41-jarige fotograaf Christian Torres bracht de hele werkwijze van zijn mentor in beeld. Aanvankelijk werd de tijgerhaai verwend met een lekker visje, waarna de duikster zachtjes over de neus van de roofvis begon te wrijven. Het doel: haar aanmoedigen om zich om te draaien.

Verstijfd

En daar slaagde ze ook in. Niet veel later was de tijgerhaai tijdelijk verstijfd en had de duikster Emma volledig in haar macht. Pas nadat Cobb de haai losliet, ontwaakte het dier en zwom ze weg. De techniek is vooral populair bij onderzoekers en dierenartsen om veilig in de buurt van de roofvissen te geraken.

“Ik zou met deze haaien even vaak willen duiken als dat ik eet”, vertelde Cobb achteraf. “De slechte reputatie van deze dieren strookt simpelweg niet met de realiteit. Ik wil aan de wereld tonen hoe ze met ons op een ander niveau kunnen communiceren.” Ook voor Torres blijft het een geweldige ervaring om in de buurt van de haaien te zwemmen. “Het brengt altijd nieuwe sensaties met zich mee.”