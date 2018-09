Debuut voor Vanaken en co… maar ze moeten zich eerst bewijzen op training

De kans is groot dat één of meerdere debutanten vrijdag in het oefenduel van de Rode Duivels in Schotland aan spelen toekomen. Hans Vanaken, Timothy Castagne, Birger Verstraete en Leandro Trossard mogen dromen van een ­debuut bij het op twee na sterkste voetballand ter wereld.

Eerst deed de bondscoach nog wat geheimzinnig, maar uiteindelijk gaf hij toch toe dat er een reële kans bestaat dat één of meerdere debutanten vrijdag aan spelen toekomen.

“We kunnen al een en ander uitproberen met het oog op de match tegen IJsland”, aldus Roberto Martinez. “Maar ik ben ook benieuwd naar hoe ze in de groep passen. Ze krijgen speelkansen. We willen nieuwe gezichten, nieuwe spelers zien. We willen zo veel mogelijk spelers speelgelegenheid geven. Maar ze zullen het op training moeten laten zien. Maar natuurlijk, als we nieuwe spelers oproepen, is het om ze te zien spelen. Ze de kans geven. Zo hebben we Hans Vanaken allang in de gaten. Hij is een technisch onderlegde speler die in ons systeem past. Maar het wordt een hoog tempo in Schotland. Daar ben ik zeker van.”

Veel hangt af van hoe vlot de spelers hun schroom weten te verbergen. Vanaken, gisteren toch een half uur vroeger present dan het afgesproken uur, bekende dat hij zich eerder schoorvoetend op het trainingsveld begaf.

Eerste schooldag

“Het voelt als een eerste schooldag, hè. Het is een test om te zien hoe ver ik sta tussen al die grootheden. Ik ben heel benieuwd hoe het zal lopen, hoe hoog het niveau is. Ik ken de meeste spelers ook alleen maar van tv. Eden Hazard bijvoorbeeld, is op televisie al zo indrukwekkend. In ­levenden lijve wellicht nog meer. En Thierry Henry, daar heb ik altijd naar opgekeken. Ik was fan van Arsenal, dus het is fantastisch om hem hier te treffen. Het is best spannend allemaal.”

Wie zeker niet aan spelen toekomt, is Christian Kabasele. De vaste verdediger van Watford FC, nota bene de leider in de Premier League, werd niet eens geselecteerd. Martinez wilde dat even verklaren.

“Ik koos voor dezelfde centrale ­verdedigers als op het WK”, aldus de bondscoach doelend op Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Boyata en Dendoncker.

“Ik weet ook dat Kaba­sele heel goed bezig is. We blijven hem volgen. Maar voor deze interlands was het de bedoeling om de vier nieuwe jongens te brengen. Maar uiteraard komt Kabasele voor de volgende keer zeker in aanmerking.”